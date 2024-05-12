أمك دعيتلك وباب السما مفتوح “زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين 2024 شهر يونيو” الوزارة تكشف الحقيقة

تم تداول بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم الزيادة نصيب الفرج المدون على البطاقة التموينية عن شهر يونيو عام 2024 حيث أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بالإعلان عن نصيب الفرج من التموين عن شهر يونيو وقامت بالإعلان أيضا عن موعد صرف السلع التموينية عن ذلك الشهر حيث أن يستفيد من الدعم التمويني في مصر ما يقرب من 21 مليون بطاقة تموينية تقوم بصرف السلع شهريا حيث يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على نصيب الفرد المدون على البطاقة التموينية عن شهر يونيو 2024 وعن موعد صرف التموين تابعوا معي.

زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين 2024 شهر يونيو

تم الاعلان مؤخرا من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لم يتم صدور أي قرارات بتغيير المصيبة الفرد المدون على البطاقة التموينية عن شهر يونيو عام 2024 وبناء على ذلك سوف تم صرف السلع التموينية عن شهر مايو لكل فرد مدون على البطاقة 50 جنيه يمكنه صرف زجاجة زيت 800 مللي 1 كيلو من السكر المعبأ ويتم تطبيق ذلك على الفرد الرابع المدون على البطاقة التموينية والفرد الخامس يقوم بصرف 25 جنيه شهريا فقط.

موعد صرف التموين عن شهر يونيو 2024

بدل ما تعرف عليها ان وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بصرفها السلع التموينية يوم واحد في كل شهر حيث انه سوف يتم صرف الساعة التموينية عن شهر يونيو ابتداء من يوم واحد يونيو وعلى مدار الشهر.

حقيقة صرف التموين بقيمة 150 جنية

تداولت الكثير من الأخبار الغير صحيحة، عن صرف 150 جنية لكل فرد على بطاقة التموين، مما نفت الوزارة من هذه الأخبار وأوضحت بأن قيمة نصيب الفرد لن تزيد عن 50 جنية وفقًا للقرارات الرئاسية المنفذ بها.