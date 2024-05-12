هسة “هنـــا” رابط رسمي وشغال 100% لـ نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024 دور أول عموم المحافظات

أكثر ما يتم البحث عنه باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أولياء الأمور والطلاب هي نتائج السادس الابتدائي في العراق لعام 2024 حيث ان الوزارة الان تستعد لبدء الإعلان عن النتائج اقتربت من الانتهاء من التصحيح ومراجعة الإجابات بشكل جيد حيث ان بدأت بعض المحافظات بنشر النتائج ابتداء من يوم الأربعاء حيث ان المحافظات الاخرى ستقوم بالإعلان بعد ان الحصول على الاعتماد مباشرة حيث يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على جميع تفاصيل التي تخص نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024 تابعوا معي.

نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024

يمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على بعض الخطوات التي تمكن أولياء الأمور والطلاب والاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في العراق:

ادخل على موقع نتائجنا عن طريق النقر على هذا الرابط.

حدد أيقونة نتائج امتحانات الطلاب.

اكتب اسم الطالب ورقمه الامتحاني.

حدد مدينة إقامة الطالب.

انقر على ايقونة الاستعلام.

يمكنك تنزيل النتيجة على هيئة ملف pdf

توزيع درجات السادس الابتدائي

تم الاعلان من قبل وزارة التعليم في العراق عن توزيعه الدرجات الخاصة بالسادسة الابتدائي حيث انه يمكنكم الاطلاع على تفاصيلها لكل مادة من خلال متابعة النقاط التالية: