باقي كام يوم على أكل اللحمة “موعد عيد الأضحى في مصر 2024” .. أهلا أهلا بالعيد

يترقب جميع المسلمين في الايام الحالية موعد عيد الأضحى في مصر 2024 حيث يعتبر عيد الاضحى من أهم أعياد المسلمين ويأتي بعد أن يتم الله فريضة الحج على عباده ويكون يوم العاشر من ذي الحجة كل عام ، وقد أعلنت هيئة البحوث الفلكية في مصر عن موعد عيد الأضحى والذي من المتوقع أن يوم يوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر يونيو القادم ، ويبدأ جميع المصريين بالتجهيز لعيد الاضحى المبارك بشراء الأضحية من الخرفان أو الابقار ، حيث من السنة ذبح الأضحية في أيام عيد الأضحى المبارك.

موعد عيد الأضحى في مصر 2024

يأتي عيد الأضحى هذا العام يوم 16 يونيو 2024 ومن الحدد أن تكون وقفة عيد الأضحى المبارك يوم التاسع من ذي الحجة والموافق يوم السبت الخامس عشر من يونيو 2024 ، وينتظر جميع المسلمين حول العالم موعد عيد الاضحى هذا العام وذلك أملًا في اقتراب النصر للمسلمين في فلسطين وانتهاء الحرب على قطاع غزة والتي تستمر للشهر السادس على التوالي ، ويفرح الجميع الأطفال والكبار بعيد الاضحى المبارك ويهنئون بعضهم البعض بأجمل عبارات التهنئة

سنن عيد الأضحى المبارك 2024

من سنن عيد الأضحى المبارك التي يستحب القيام بها في يوم عيد الاضحى التطيب ولبس أفضل الثياب التكبير بصوت مرتفع في الشوارع والمساجد وفي صلاة العيد وذهاب جميع الأطفال والصغار والنساء إلى صلاة العيد وذبح الأضحية للقادرين من المسلمين في ايام عيد الاضحى المبارك ، والدعاء والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى يوم عرفة ، وهو يوم وقوف الحجاج بصعيد عرفات من شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة وحتى غروب الشمس.