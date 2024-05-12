بشرة خير “معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة” بمناسبة عيد الأضحى الكل هياكل اللحمة ويضحي السنة دي

يستفيد من المعاشات في مصر أكثر من 11 مليون مواطن مصري مستحقي المعاشات على مستوى جمهورية مصر العربية لذلك يتساءل قطاع كبير جدا منهم عن معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه حيث انه يمكنك من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على قيمة هذه الزيادة لكل درجة من المعاش والاطلاع على موعد صرف المعاشات عن شهر يونيو 2024 تابعوا معي.

معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة

تم الاعلان عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 والذي سوف يكون ابتداء من 1 يونيو الى 6 يونيو 2024 ويستمر الصرف لمدة ست ايام متتالية حتى يتم التسهيل على كبار السن من أصحاب المعاشات لصرف المعاش دون جهد بالزيادة الجديدة المعلن عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي بلغت ما يقرب من 15% بتكلفة إجمالية تصل إلى 74 مليار جنيه مصري.

قيمة الزيادة الجديدة على معاشات شهر يونيو

تم الاعلان من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن جدول يبين قيمة الزيادة الجديدة على معاشات شهر يونيو 2024:

أصبح معاش الشريحة الاولى 1495 جنيه.

أصبح معاش الشريحة الثانية 1725 جنيه.

أصبح معاش الشريحة الثالثة 1600 جنيه.

أصبح معاش الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

أصبح معاش الشريحة الخامسة 2645 جنيه.

أصبح معاش الشريحة السادسة 2990 جنيه.

أصبح معاش الشريحة السابعة 3335 جنيه.

اصبح معاش الشريحة الثامنة 3680 جنيه.

صرف معاشات يونيو بزيادة 40%

لن يتم الإعلان إطلاقًا إلى هذا الوقت الحالي، عن صرف معاشات شهر يونيو بزيادة 40% أو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ولكن من الآن لحين الإعلان عن ذلك بقرار رسمي ورئاسي، فسوف يتم نشره لكم عبر موقعنا بشكل حقيقي.