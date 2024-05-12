رسميًا.. رابط تحميل كشوفات اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري الأردني لشهر مايو 2024

ينتظر العديد من المتقدمين طريقة التعرف على اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري الأردني لشهر مايو، وذلك سيتم من خلال الرابط الرسمي للقوات المسلحة بالأردن حيث يوفر الجيش الأردني، قرض سكني لمن ليس لديه سكن مناسب ولكن يلزم توافر بعض الشروط وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا، كما سنذكر كذلك أهم الشروط التي يجب توافرها.

الاستعلام عن قرض الاسكان العسكري

يمكن الاستعلام عن قرض الاسكان العسكري، عند اتباع الخطوات التالية:

عند وصولك للموقع الإلكتروني، قم بتحديد الخيار الذي يختص بالقوات المسلحة الأردنية بالضغط عليه.

من ثم، يتوجب عليك إضافة بياناتك الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية القومية في الخانات المعدة لهذا الغرض.

من بين الخيارات المتاحة، يُطلب منكم تحديد السكن العسكري كخيار للتحقيق.

بعد ذلك يتم تحميل كشوفات اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري الأردني بصيغة PDF.

شروط قرض الاسكان العسكري الأردني

يوجد عدة شروط يجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول على قرض الاسكان العسكري وهي كما يلي: