كرتون القط والفار وأحلى مغامرات..تردد قناة توم وجيري الجديد على نايل سات وعرب سات لمشاهدة ومتابعة أحدث كرتون للأطفال

بفضل المحتوى الرائع الذي تقدمه قناة توم وجيري فإن هناك العديد من الآباء والأمهات الذين يبحثون عن ترددها لأجل تثبيتها على الأقمار الصناعية، لذلك نجد أن البحث عن هذه القناة عبر محركات جوجل يتزايد بشكل مستمر، وقد حظيت قناة توم وجيري بمحبة ملايين الأطفال الذين جذبهم المحتوى المتنوع والمميز الذي يتم عرضه بجودة عالية وعلى مدار اليوم، وقد حققت أفلام الرسوم المتحركة والبرامج والمسلسلات المشوقة التي تقدمها القناة نسبة مشاهدات عالية في كافة الدول العربية، وفي موضوعنا هذا سوف نقدم لكم الكثير من التفاصيل حول قناة توم وجيري المميزة كما سنذكر أحدث بيانات التردد الخاص بها على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات.

استقبل حالاً تردد قناة توم وجيري 2024

عملت قناة توم وجيري مؤخرًا على تحديث بياناالتردد الخاص بها عبر الأقمار الصناعية، وذلك لأن إدارة القناة تحرص بشدة على أن يكون البث واضح دون أية مشاكل في الصورة أو الصوت، وهذا الأمر جعل الكثير من الأشخاص يبحثون عن التردد الجديد، لذلك سوف نذكر لكم أحدث بيانات تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، والتي هي على النحو الآتي:

أضبط تردد قناة توم وجيري على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

أما الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كذلك جودة القناة: SD.

حدث تردد قناة توم وجيري على عرب سات