سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2024 في الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات bem.onec.dz

بدأت عمليات سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2024، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن تفعيل رابط سحب الاستدعاء ليتمكنوا من تجهيز أنفسهم لأداء الاختبارات، حيث تعتبر هذه المرحلة من المراحل الهامة التي توليها الوزارة اهتمامًا كبيرًا، فهي المرحلة التي تسبق مرحلة الثانوية وتؤهل المتفوقين فيها للانتقال بسلام، ولا يتثنى لأي طالب لم يقم بسحب الاستدعاء بالدخول إلى الامتحان، لذلك تنوه الوزارة بشكل متواصل على ضرورة اتباع كافة التعليمات المعلنة لتجنب أي مشاكل، واليكم التفاصيل.

سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2024

حددت وزارة التربية الوطنية بشكل رسمي الموعد الرسمي لبدء عمليات سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2024، على أن يكون ذلك في اليوم الخامس من شهر مايو الجاري، وتستمر عملية السحب حتى اليوم الخامس من شهر يونيو المقبل، حيث تعطي للطلاب مهلة شهر كامل قبل خوض الامتحانات.

رابط سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2024

ذكرنا أنه أتاحت الوزارة رابط مخصص لسحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2024، حيث يمكن للمترشحين سواء كانوا من الأحرار أو النظاميين سحب الاستدعاءات الخاصة بالاختبارات الكتابية واختبار التربية البدنية بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

التوجه مباشرة إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات على الإنترنت.

على الإنترنت. وبعدها يقوم المترشح بالضغط على ايقونة سحب الاستدعاء.

ثم يقوم بإضافة البيانات المطلوبة من الاسم والرقم السري ويختار الولاية التابع لها.

يضغط على زر تأكيد.

لتظهر له كافة التفاصيل في الحال.

قم بطباعة الطلب الخاص بك.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن لجميع الطلاب سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط 2024 وفقًا للتالي:

بالنسبة للمترشحين النظامين يمكنهم السحب من فضاء أولياء التلاميذ أو من خلال الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ولكن مع العلم انه اذا تم السحب من قبل فضاء أولياء التلاميذ سيحتاج المترشح لفتح حساب جديد ، أما موقع الديوان الوطني فلا يحتاج لفتح حساب.