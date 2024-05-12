تكنولوجيا
قلب السوق حرفيا..تعرف على هاتف شاومي Xiaomi Redmi 13C الأكثر مبيعا
هاتف Xiaomi Redmi 13C، إصدار شركة شاومي، الذي حقق أرقاما قياسية في الأسواق، وقد استطاع بفضل مواصفاته الفريدة وتصميمه الجذاب أن يملك لقب الأكثر مبيعا بين منتجات الشركة، مقدما توازنا مثاليا بين الجودة والتكلفة المقبولة، وفيما يلي سوف نتعرف عليه بكل دقة.
مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 13C
|الميزة
|الوصف
|خامات التصنيع
|بلاستيك متين وعالي الجودة
|دعم شبكات الاتصال
|2G, 3G, 4G
|الأبعاد والوزن
|168x78x8.1 ملم، 192 جرام
|الشاشة
|IPS LCD 6.74 إنش, 720×1600 بكسل، 260 PPI، 90Hz, 600 شمعة، Corning Gorilla Glass
|خيارات الذاكرة
|128 جيجا/4 جيجا رام، 128 جيجا/6 جيجا رام، 256 جيجا/8 جيجا رام
|توسعة الذاكرة
|كارت ميموري في مكان مخصص
|المعالج
|Mediatek Helio G85, Mali-G52 MC2
|الكاميرا الأمامية
|8 ميجا بكسل, F/2.0
|الكاميرا الخلفية
|50 ميجا بكسل, F/1.8؛ 2 ميجا بكسل, F/2.4 (ماكرو)؛ 0.08 ميجا بكسل (عزل), ليد فلاش
|تصوير الفيديو
|FHD 1080p@30fps, HD 720p@30fps
|الواي فاي
|a/b/g/n/ac, Dual-band
|البلوتوث
|5.3, A2DP, LE
|تحديد الموقع
|GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
|وسائل الأمان والحماية
|مستشعر بصمة مدمج بزر الطاقة، Face Unlock
مميزات هاتف Xiaomi Redmi 13C
- يأتي الهاتف بميزة التعرف على البصمة مدمجة بزر التشغيل لسهولة وسرعة الوصول.
- يتمتع الجهاز بتصميم خلفي عصري يبرز الأناقة والتفرد.
- البطارية مصممة لتدوم طويلا، مما يمكنك من استخدام الهاتف طوال اليوم دون قلق.
- يوفر الهاتف أيضا القدرة على استخدام شريحتين للاتصال وكارت ذاكرة في آن واحد دون المساس بالوظائف.
- يحتوي على منفذ USB من الجيل الجديد، وهو مزود بتقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط لكن يُرفق معه شاحن بقوة 10 واط.
- شاشته الواسعة تعد مثالية لمتعة المشاهدة والألعاب، خاصة مع تردد الشاشة الذي يصل إلى 90 هرتز.