تكنولوجيا

قلب السوق حرفيا..تعرف على هاتف شاومي Xiaomi Redmi 13C الأكثر مبيعا

صورة إسلام رمضان إسلام رمضانمنذ 8 ساعات
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قلب السوق حرفيا..تعرف علي هاتف شاومي Xiaomi Redmi 13C الأكثر مبيعا بـسعر رائع
قلب السوق حرفيا..تعرف علي هاتف شاومي Xiaomi Redmi 13C الأكثر مبيعا بـسعر رائع

هاتف Xiaomi Redmi 13C، إصدار شركة شاومي، الذي حقق أرقاما قياسية في الأسواق، وقد استطاع بفضل مواصفاته الفريدة وتصميمه الجذاب أن يملك لقب الأكثر مبيعا بين منتجات الشركة، مقدما توازنا مثاليا بين الجودة والتكلفة المقبولة، وفيما يلي سوف نتعرف عليه بكل دقة.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 13C

الميزةالوصف
خامات التصنيعبلاستيك متين وعالي الجودة
دعم شبكات الاتصال2G, 3G, 4G
الأبعاد والوزن168x78x8.1 ملم، 192 جرام
الشاشةIPS LCD 6.74 إنش, 720×1600 بكسل، 260 PPI، 90Hz, 600 شمعة، Corning Gorilla Glass
خيارات الذاكرة128 جيجا/4 جيجا رام، 128 جيجا/6 جيجا رام، 256 جيجا/8 جيجا رام
توسعة الذاكرةكارت ميموري في مكان مخصص
المعالجMediatek Helio G85, Mali-G52 MC2
الكاميرا الأمامية8 ميجا بكسل, F/2.0
الكاميرا الخلفية50 ميجا بكسل, F/1.8؛ 2 ميجا بكسل, F/2.4 (ماكرو)؛ 0.08 ميجا بكسل (عزل), ليد فلاش
تصوير الفيديوFHD 1080p@30fps, HD 720p@30fps
الواي فايa/b/g/n/ac, Dual-band
البلوتوث5.3, A2DP, LE
تحديد الموقعGPS, GLONASS, GALILEO, BDS
وسائل الأمان والحمايةمستشعر بصمة مدمج بزر الطاقة، Face Unlock

مميزات هاتف Xiaomi Redmi 13C

  1. يأتي الهاتف بميزة التعرف على البصمة مدمجة بزر التشغيل لسهولة وسرعة الوصول.
  2. يتمتع الجهاز بتصميم خلفي عصري يبرز الأناقة والتفرد.
  3. البطارية مصممة لتدوم طويلا، مما يمكنك من استخدام الهاتف طوال اليوم دون قلق.
  4. يوفر الهاتف أيضا القدرة على استخدام شريحتين للاتصال وكارت ذاكرة في آن واحد دون المساس بالوظائف.
  5. يحتوي على منفذ USB من الجيل الجديد، وهو مزود بتقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط لكن يُرفق معه شاحن بقوة 10 واط.
  6. شاشته الواسعة تعد مثالية لمتعة المشاهدة والألعاب، خاصة مع تردد الشاشة الذي يصل إلى 90 هرتز.
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صورة إسلام رمضان إسلام رمضانمنذ 8 ساعات
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