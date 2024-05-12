ماما جابت بيبي يا أولاد..ثبت الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي وتابعوا أفضل الأغاني على نايل سات وعرب سات 2024

قناة طيور الجنة بيبي هي واحدة من أكثر القنوات التي حققت نجاحًا مذهلًا في عالم أغاني وأناشيد الأطفال، حيث لمع نجمها وذاع صيتها منذ انطلاقتها الأولى، وأصبحت هذه القناة خلال فترة قصيرة من أبرز وأشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على إنشاء قناة طيور الجنة إلا أنها لا تزال متفوقة ومميزة عن القنوات الفضائية الأخرى، كما تحظى بمحبة ملايين الأطفال فهي من القنوات التي تتمتع بإقبال واسع ونسبة مشاهدات عالية، وذلك لأنها تعرض مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال ويستمعون إليها بشكل يومي، وقد خصصنا هذا المقال لأجل أن نقدم لكم البيانات الجديدة لتردد قناة طيور الجنة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص الراغبين في استقبال القناة، تابعوا قراءة السطور القادمة لمعرفة المزيد من التفاصيل.

استقبل تردد قناة طيور الجنة بيبي للأطفال 2024

تعد قناة طيور الجنة من القنوات التي لا يستطيع الأطفال الاستغناء عنها، حيث أنها من القنوات الرئيسية الموجودة في كل بيت عربي يعيش فيه أطفال صغار، وحرصت قناة طيور الجنة على تقديم محتوى متنوع يتناسب مع كل الأذواق، فهي تقدم البرامج والأناشيد والأغاني والمسابقات التي احتلت مكانة مميزة في قلوب الأطفال من مختلف الأعمار، وتحرص إدارة هذه القناة الرائعة على توفير ترددات أكثر قوة لأجل أن يكون البث عالي الجودة والوضوح في الصوت والصورة، لذلك هناك تحديثات مستمرة لتردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية، وفي السطور القادمة معلومات كافية عن أحدث تردد للقناة على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات:

حدث تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

كذلك عامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ثبت تردد قناة طيور الجنة بيبي عرب سات