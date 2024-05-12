موعد وجدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 في القاهرة والمحافظات

جميع الطلاب في الفترة الحالية كل منهم يستعد لأداء الاختبارات، لذا عمليات البحث المتصدرة هي جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي، حيث تم البدء في الاختبارات الخاصة به بداية من يوم الخميس الماضي والذي وافق التاسع من شهر مايو، حيث يرغب جميع أولياء الأمور في معرفة المواد التي سيتم الاختبار بها ومعرفة جدول وترتيب المواد، لذا يمكنكم معرفة جميع التفاصيل من خلال متابعة السطور القادمة.

موعد وجدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

تم الإعلان من قبل المديرية التعليمية داخل محافظة القاهرة والجيزة عن جدول الاختبارات لجميع المراحل التعليمية المختلفة، وتم توضيح الجداول في بيان رسمي، ومن ضمن الجداول المعلنة هو جدول الصف السادس الابتدائي، حيث أشار البيان أن موعد البدء سيكون من يوم 9 من شهر مايو الحالي حتى يوم 16 الموافق يوم الخميس، ويمكن معرفة الجدول بالتفصيل من خلال الآتي:

موعد أداء اختبار اللغة العربية ومادة التربية الدينية جاء في يوم الخميس الذي وافق 9 مايو.

يتم أداء اختبار مادة العلوم بالإضافة إلى مادة المهارات المهنية في يوم الأحد الذي يوافق 12 مايو.

موعد أداء اختبار مادة اللغة الإنجليزية ومادة الدراسات الاجتماعية سيكون في يوم 14 الموافق يوم الثلاثاء.

في يوم الخميس الموافق 16 مايو سيتم اختبار مادة الرياضيات.

نصائح لأداء اختبارات الصف السادس الابتدائي

بعض النصائح التي عليك اتباعها حتى تنتهي من أداء الاختبارات على أكمل وجه، وتعد تلك النصائح عبارة عن الآتي: