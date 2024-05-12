ردد الان.. دعاء الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024 اللهم حقق لهم كل أحلامهم
تزامنا مع استهلال امتحانات نهاية العام الدراسي 2024، يبحث العديد من الآباء والامهات وجميع الطلاب عبر محركات البحث جوجل عن دعاء الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024، حيث يعد دعاء الامتحان والمذاكرة هو من أهم الأمور التي يهتم بها جميع الطلاب في هذه الفترة، من أجل الحصول على أعلى الدرجات وضمان التفوق والنجاح، لذلك يبحثون عن أفضل الأدعية للاستعانة بها، خلال مقارنة الاخباري نوضح لكم أبرز وأفضل أدعية الامتحانات.
دعاء الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024
تساعد ادعية المذاكرة والامتحان على تجاوز فترة الاختبارات المهمة والصعبة لكافة الطلاب، حيث يسعى دائما طلاب الثانوية العامة للحصول على أعلى الدرجات النهائية والتفوق والوصول إلى أعلى مراتب العلم، لذلك يبحثون عن دعاء الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024، حيث أن هذة الأدعية تساعد كثيرًا على اطمئنان القلب والتيسير، ومن أفضل أدعية الامتحان، دعاء” اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا، اللهم ذكرهم عند السؤال، وألهمهم الإجابة الصحيحة”.
أهم أدعية النسيان في الامتحان
في فترة الامتحانات يعانون جميع طلاب الثانوية العامة من مشكلة النسيان في الامتحان، والتي تؤثر بصورة كبيرة على مستوى الطالب في الدرجات النهائية، لذلك نستعرض إليكم أفضل أدعية النسيان في الامتحان، كالتالي:
- ” اللهم افتح عليه فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علي رحمتك، وذكرني ما نسيت في هذا الجلال والاكرام، رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم نور بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فانه لا حول ولا قوه الا بك يا ارحم الراحمين”.
- ” اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم إجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، واسرارنا بطاعتك، انك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.