عاجل!! تعرف على كافة خطوات وطريقة التسجيل في دعم العمالة في الكويت 2024

السلطات الكويتية أعلنت عن جاهزيتها لتلقي طلبات المساعدة المالية مرة ثانية لعام 2024، حيث أن الهدف من ذلك هو توفير فرص عمل مناسبة للمتقدمين وضمان توفير دخل شهري مستدام، كما تم توفير رابط إلكتروني رسمي للتسجيل في برنامج دعم العمالة الكويتية لعام 2024 بهدف تحسين مستوى حياة الأشخاص المستفيدين.

خطوات التسجيل لدعم العمالة في الكويت

للتقديم على المساعدات المالية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للعمل. اختيار القسم المختص بالخدمات الإلكترونية. النقر على خيار “دعم العمالة الكويتية”. تعبئة النموذج الفردي بكافة المعلومات المطلوبة. إدخال رقم الجوال النشط والصحيح. إرفاق المستندات اللازمة لاستكمال الطلب. في النهاية، الضغط على زر “الطباعة” وتقديم الطلب للتأكيد.

شروط التقدم لدعم العمالة في الكويت

وبالنسبة لشروط التقديم على المساعدات، فإليك الشروط التي يجب توافرها:

يجب أن يكون المتقدم من جنسية الكويت. يجب أن يكون للمتقدم إقامة دائمة في دولة الكويت. يجب ألا يكون للمتقدم أي سجل تجاري خاص به. يجب على المتقدم عدم الحصول على دخل شهري أو العمل بصفة مستقل. يجب ألا يكون المتقدم يعمل في أي وظيفة. يجب أن يكون عمر المتقدم 25 عامًا أو أكثر.

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كما سبق وأن ذكرنا فلقد أوضحت السلطات والحكومة في دولة الكويت، عن جاهزيتها لبدء تلقي جميع الطلبات الخاصة بالمساعدة المالية وذلك للمرة الثانية، كما يهدف ذلك الى توفير العديد من فرص العمل المناسبة للمتقدمين وضمان تقديم دخل شهري دائم لهم.