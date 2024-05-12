لمتابعة الأبناء.. تحميل تطبيق ولي الأمر بسلطنة عمان لاستخراج النتائج عند ظهورها

يعد تطبيق ولي الأمر، من أهم التطبيقات التي يقوم بتنزليها الطلاب وأولياء الأمور في سلطنة عمان، خصوصاً مع اقتراب الإعلان عن نتائج الطلاب في جميع المستويات التعليمية، بدءاً من المدارس الابتدائية وصولاً إلى الثانوية، هذا التطبيق أصبح متوفراً للتلاميذ وأولياء أمورهم ليوفر العديد من الخدمات العملية، ومن بينها تيسير الحصول على نتائج الاختبارات والتعرف على عدد أيام الغياب الخاص بالطالب، في ما يلي سنتناول كيفية تحميل تطبيق ولي الأمر وأهم مميزاته.

خطوات تحميل تطبيق ولي الأمر عمان 2024

يجب توافر بعض الخطوات التي يمكن من خلالها تحميل تطبيق ولي الأمر عمان 2024، وهو ما سنذكره فيما يلي:

توفر خاصية الدخول إلى مجموعة التطبيقات من خلال استخدام تطبيق جوجل بلاي المتاح على الأجهزة الذكية.

ابحث عن تطبيق ولي الأمر باستخدام أداة البحث المتاحة.

تحديد التطبيق الرسمي لوزارة التربية والتعليم في دولة عُمان يعتبر واحداً من الخيارات المتاحة التي تظهر لك على العرض الإلكتروني.

القيام بالضغط على مربع تحميل.

انتظار الوقت اللازم حتى يتم تحميل التطبيق بشكل كامل على الهاتف.

مميزات تطبيق ولي الأمر في عمان

يوجد عدة مميزات يمكن الحصول عليها عند تحميل تطبيق ولي الأمر، نذكرها فيما يلي: