تكنولوجيا

ببطارية خطيرة وكاميرا 200 ميجابكسل.. تعرف على مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro

صورة إسلام رمضان إسلام رمضانمنذ 11 ساعة
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بمزايا خطيرة وكاميرا 200 ميجابكسل..موبايل Xiaomi Redmi Note 12 Pro الجديد بسعر ممتاز
بمزايا خطيرة وكاميرا 200 ميجابكسل..موبايل Xiaomi Redmi Note 12 Pro الجديد بسعر ممتاز

أطلقت شركة شاومي ابتكارا مذهلا في الأسواق العالمية، هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G، الذي يتمتع بمميزات جيدة المستوى بما في ذلك شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، إضافة إلى نظام كاميرا خلفي ثلاثي يبرز بالكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وإمكانيات تسجيل الفيديو بجودة 4K، ويعزز الهاتف قدراته بمعالج 5G ذو كفاءة عالية، وسماعات ستيريو لتجربة صوتية متميزة، دعونا نعرف تفاصيل هذا الجهاز لنكتشف ونحدد إذا كان يستحق الشراء أم لا.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro

الخصائصالتفاصيل
دعم الشريحةشريحتين اتصال Nano Sim
الأبعاد163×76×8 ملم
الوزن187 جرام
الموادخامات الظهر من الزجاج
مقاومة الماء والغبارمقاوم للماء والغبار الخفيف بشهادة IP53
دعم شبكات الاتصال2G, 3G, 4G, 5G
نوع الشاشةOLED داعمة لمليار لون
حجم الشاشة6.67 بوصة
جودة الشاشةFHD 1080×2400 بكسل
كثافة البكسلات395 بكسل/إنش
معدل التحديث120Hz
حماية الشاشةCorning Gorilla Glass الجيل الخامس
دعم الـ HDRHDR10
الذاكرة الصلبة والعشوائية128 جيجا بايت/6 جيجا بايت (الإصدار الأول)
128 جيجا بايت/8 جيجا بايت (الإصدار الثاني)
256 جيجا بايت/8 جيجا بايت (الإصدار الثالث)
دعم كارت ميموريلا يدعم
المعالجMediaTek Dimensity 1080
تكنولوجيا المعالج6 نانو
المعالج الرسوميMali-G68 MC4
الكاميرا الأمامية16 ميجا بكسل F/2.5
الكاميرا الخلفيةثلاثية 50 ميجا بكسل F/1.9 (الأساسية) مع OIS
8 ميجا بكسل F/2.2 (التصوير الواسع)
2 ميجا بكسل F/2.4 (ماكرو)
فلاشثنائي من نوع ليد فلاش
جودة تصوير الفيديو4K بمعدل 30 إطار/ث
FHD بمعدل 30 و60 إطار/ث
720 بكسل بمعدل 30 إطار/ث
Slow Motion بجودة FHD
ببطارية خطيرة وكاميرا 200 ميجابكسل.. تعرف على مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro

عيوب هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

  1. الجهاز لا يوفر خيار توسعة التخزين عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.
  2. على الرغم من انتشار نظام أندرويد الإصدار 13، يظل هذا الهاتف محتفظا بنظام أندرويد 12.
  3. يشهد أداء كاميرا الصور الشخصية قصورًا في الجودة.
  4. لا يحظى الفيديو عالي الدقة 4K بخاصية تثبيت متينة.
  5. أداء مستشعر القرب المستخدم خلال المكالمات لا يعد الأمثل.
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صورة إسلام رمضان إسلام رمضانمنذ 11 ساعة
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