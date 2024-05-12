ببطارية خطيرة وكاميرا 200 ميجابكسل.. تعرف على مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro

أطلقت شركة شاومي ابتكارا مذهلا في الأسواق العالمية، هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G، الذي يتمتع بمميزات جيدة المستوى بما في ذلك شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، إضافة إلى نظام كاميرا خلفي ثلاثي يبرز بالكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وإمكانيات تسجيل الفيديو بجودة 4K، ويعزز الهاتف قدراته بمعالج 5G ذو كفاءة عالية، وسماعات ستيريو لتجربة صوتية متميزة، دعونا نعرف تفاصيل هذا الجهاز لنكتشف ونحدد إذا كان يستحق الشراء أم لا.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro

الخصائص التفاصيل دعم الشريحة شريحتين اتصال Nano Sim الأبعاد 163×76×8 ملم الوزن 187 جرام المواد خامات الظهر من الزجاج مقاومة الماء والغبار مقاوم للماء والغبار الخفيف بشهادة IP53 دعم شبكات الاتصال 2G, 3G, 4G, 5G نوع الشاشة OLED داعمة لمليار لون حجم الشاشة 6.67 بوصة جودة الشاشة FHD 1080×2400 بكسل كثافة البكسلات 395 بكسل/إنش معدل التحديث 120Hz حماية الشاشة Corning Gorilla Glass الجيل الخامس دعم الـ HDR HDR10 الذاكرة الصلبة والعشوائية 128 جيجا بايت/6 جيجا بايت (الإصدار الأول)

128 جيجا بايت/8 جيجا بايت (الإصدار الثاني)

256 جيجا بايت/8 جيجا بايت (الإصدار الثالث) دعم كارت ميموري لا يدعم المعالج MediaTek Dimensity 1080 تكنولوجيا المعالج 6 نانو المعالج الرسومي Mali-G68 MC4 الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل F/2.5 الكاميرا الخلفية ثلاثية 50 ميجا بكسل F/1.9 (الأساسية) مع OIS

8 ميجا بكسل F/2.2 (التصوير الواسع)

2 ميجا بكسل F/2.4 (ماكرو) فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش جودة تصوير الفيديو 4K بمعدل 30 إطار/ث

FHD بمعدل 30 و60 إطار/ث

720 بكسل بمعدل 30 إطار/ث

Slow Motion بجودة FHD

عيوب هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G