تكنولوجيا
ببطارية خطيرة وكاميرا 200 ميجابكسل.. تعرف على مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro
أطلقت شركة شاومي ابتكارا مذهلا في الأسواق العالمية، هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G، الذي يتمتع بمميزات جيدة المستوى بما في ذلك شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، إضافة إلى نظام كاميرا خلفي ثلاثي يبرز بالكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وإمكانيات تسجيل الفيديو بجودة 4K، ويعزز الهاتف قدراته بمعالج 5G ذو كفاءة عالية، وسماعات ستيريو لتجربة صوتية متميزة، دعونا نعرف تفاصيل هذا الجهاز لنكتشف ونحدد إذا كان يستحق الشراء أم لا.
مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro
|الخصائص
|التفاصيل
|دعم الشريحة
|شريحتين اتصال Nano Sim
|الأبعاد
|163×76×8 ملم
|الوزن
|187 جرام
|المواد
|خامات الظهر من الزجاج
|مقاومة الماء والغبار
|مقاوم للماء والغبار الخفيف بشهادة IP53
|دعم شبكات الاتصال
|2G, 3G, 4G, 5G
|نوع الشاشة
|OLED داعمة لمليار لون
|حجم الشاشة
|6.67 بوصة
|جودة الشاشة
|FHD 1080×2400 بكسل
|كثافة البكسلات
|395 بكسل/إنش
|معدل التحديث
|120Hz
|حماية الشاشة
|Corning Gorilla Glass الجيل الخامس
|دعم الـ HDR
|HDR10
|الذاكرة الصلبة والعشوائية
|128 جيجا بايت/6 جيجا بايت (الإصدار الأول)
128 جيجا بايت/8 جيجا بايت (الإصدار الثاني)
256 جيجا بايت/8 جيجا بايت (الإصدار الثالث)
|دعم كارت ميموري
|لا يدعم
|المعالج
|MediaTek Dimensity 1080
|تكنولوجيا المعالج
|6 نانو
|المعالج الرسومي
|Mali-G68 MC4
|الكاميرا الأمامية
|16 ميجا بكسل F/2.5
|الكاميرا الخلفية
|ثلاثية 50 ميجا بكسل F/1.9 (الأساسية) مع OIS
8 ميجا بكسل F/2.2 (التصوير الواسع)
2 ميجا بكسل F/2.4 (ماكرو)
|فلاش
|ثنائي من نوع ليد فلاش
|جودة تصوير الفيديو
|4K بمعدل 30 إطار/ث
FHD بمعدل 30 و60 إطار/ث
720 بكسل بمعدل 30 إطار/ث
Slow Motion بجودة FHD
عيوب هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G
- الجهاز لا يوفر خيار توسعة التخزين عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.
- على الرغم من انتشار نظام أندرويد الإصدار 13، يظل هذا الهاتف محتفظا بنظام أندرويد 12.
- يشهد أداء كاميرا الصور الشخصية قصورًا في الجودة.
- لا يحظى الفيديو عالي الدقة 4K بخاصية تثبيت متينة.
- أداء مستشعر القرب المستخدم خلال المكالمات لا يعد الأمثل.