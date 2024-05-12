متاح من هنا.. رابط منظومة الأغراض الشخصية ليبيا 2024 لحجز الـ 4000 دولار أمريكي

يهتم الجميع في الوقت الحالي برابط منظومة الأغراض الشخصية ليبيا وهو عبارة عن رابط إلكتروني أطلقه بنك ليبيا المركزي، والذي يتم من خلاله إجراء عمليات الشراء الإلكترونية بالنقد الأجنبي، وذلك بهدف التيسير على المواطنين الليبيين في عملية دخولهم إلى منصة تداول النقد الأجنبي، ويتم فتح المنظومة ابتداءً من أربعة آلاف دولار، بالإضافة إلى ذلك قام البنك الليبي المركزي بالإشارة إلى أهمية التسجيل في المنظومة وتحديث البيانات المطلوبة.

رابط منظومة الأغراض الشخصية ليبيا من المصرف المركزي 2024

قام البنك المركزي في ليبيا بتوضح رابط منظومة الأغراض الشخصية ليبيا وهو https://cbl.gov.ly، من خلال تلك الرابط يتم إجراء مراحل التسجيل على منصة الأغراض الشخصية بإدخال بعض البيانات المتعلقة بالمستخدم بطريقة دقيقة في المنصة، وذلك يتيح الاستفادة من خدمات المنظومة، ويمكن التسجيل وطلب العملات الأجنبية من خلال المنصة، وذلك عبر اتباع الخطوات التي تلي:

الولوج إلى الرابط الخاص ب المصرف الليبي المركزي الإلكتروني.

إدخال الرقم الوطني وكلمة الدخول لتسجيل الدخول إلى المنصة.

تدوين البيانات الشخصية للمواطن وبيانات حسابه البنكي بدقه.

يحدد نوع العملة الأجنبية المراد الحصول عليها وتحديد المبلغ الراغب في شراؤه.

رفع صورة جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية لإثبات الشخصية.

تسليم الطلب وانتظار مراجعته من قبل البنك.

يتواصل المصرف بعد ذلك مع المستفيد ليتم استلام العملية من الفرع المناسب له بعد الموافقة على الطلب.

شروط التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية لحجز الدولار

حدد مصرف ليبيا شروط ومعايير محددة لحجز المستفيدين العملة الأجنبية، وذلك من خلال منظومة الأغراض الشخصية الخاصة بحجز العملة، وتتشكل الشروط فيما يلي: