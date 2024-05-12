“ابسط يا عم ألف جنيه في جيبك” سارع بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 قبل ما تفوتك!

في ظل ارتفاع الأسعار العالمي والحالة الإقتصادية التي يمر بها الكثير من المواطنين قررت الحكومة المصرية إعادة صرف منحة العمالة غير المنتظمة وفق شروط وأحكام محددة قررتها الحكومة، والذي جعل الكثير من الناس تبحث وتتساءل عن ذلك الموضوع، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، سجلها فورا عشان تكسب في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 واحصل على 1000 جنيه.

منحة العمالة الغير منتظمة 2024 واحصل على 1000 جنيه

كانت أول دفعة من منحة العمالة غير المنتظمة منذ تفشي وباء كورونا عام ٢٠٢٠م، وكانت قيمتها تبلغ ٥٠٠ جنيه مصري.

ولكن قد طرحتها مجددا الحكومة المصرية بمنحة تبلغ ١٠٠٠ كمساعدة في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات لتواكب ذلك الإرتفاع.

وللتسجيل على تلك المنحة كل ما عليك هو الدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي والخاص بوزارة القوى العاملة من خلال هذا الرابط.

بعد ذلك قم بالضغط على خيار منحة العمالة غير المنتظمة، بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وفي الخانات المخصصة لها.

وسوف يتطلب منك إدخال الإسم وتاريخ الميلاد، والرقم القومي، بعد ذلك قم بتأكيد البيانات واضغط على زر تسجيل.

سوف يتطلب منك مراجعة الأوراق المرفقة والتأكد من مطابقتها.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة ٢٠٢٤م

وضعت وزارة القوى العاملة المصرية بعض الشروط الواجب توافرها لمن يحصلون على منحة العمالة غير المنتظمة وهي كما يلي: