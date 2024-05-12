الحقي خزين العيد.. أسعار الفراخ اليوم الأحد 12 مايو 2024 وسعر كرتونة البيض في مصر

شهدت أسعار الفراخ انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأحد 12 مايو 2024، حيث واصلت الانخفاض الذي بدأ الأيام الماضية مع تراجع أسعار الأعلاف، وبالتالي تأثرت الدواجن لتستقر على سعر أقل مما وصلت إليه خلال الأشهر الماضية بسبب ارتفاع الدولار مقابل الجنية المصري، وفي السطور التالية نستعرض آخر أخبار بورصة الدواجن المصرية.

أسعار الفراخ اليوم الأحد 12 مايو 2024

شهدت أسعار الفراخ في مصر تراجعًا طفيفًا اليوم بعد ارتفاع كبير في الفترة السابقة، حيث تتأثر أسعار الدواجن بعوامل متعددة، منها سعر الأعلاف، ومع انخفاض أسعار الأعلاف، تراجعت أسعار الدواجن بما في ذلك الفراخ ومشتقاتها مثل الحمام والأرانب والبط، وتبلغ أسعار الفراخ اليوم:

الفراخ البيضاء: سعر المزرعة 76 جنيهًا، ويباع للمستهلكين بأسعار تبدأ من 82 جنيهًا.

الفراخ الحمراء: سجلت 90 جنيهًا ويتراوح سعرها للمستهلكين بين 98 جنيهًا.

الفراخ البلدي: سعر المزرعة 105 جنيهًا، ويتراوح سعر بيعها للمستهلكين بين 115 جنيهًا.

بالنسبة للدواجن الساسو: فإن سعر الكيلو يتراوح بين 100 و110 جنيهات.

أما الأوراك: فيتراوح سعرها بين 89 و105 جنيهات للكيلو.

الفراخ البانيه: فتتراوح أسعارها بين 178 و200 جنيهًا للكيلو، وقد يزيد هذا السعر حسب المنطقة.

بالنسبة للصدور بالعظم: يبدأ سعر الكيلو من 120 جنيهًا.

أما الأجنحة: فيتراوح سعرها بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

الهياكل: يتراوح سعرها بين 43 و55 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: يبلغ سعرها 73 جنيهًا في المزرعة و80 جنيهًا للمستهلك للكيلو.

أسعار البيض اليوم في مصر

كما شهدت أسعار البيض في مصر انخفاضًا ملحوظًا أيضًا بعد أن وصل إلى أسعار جنونية خلال الأشهر الأخيرة، تخطت حاجز الـ180 جنيهًا، وفيما يلي سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 12 مايو 2024: