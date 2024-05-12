أسعار زمان رجعت تاني والثلاجة بقيت ب 8000 جنيه.. أنخفاض الأسعار للأجهزة الكهربائية اليوم في مصر.. خلاص هتتجوز وتجيب الأجهزة

أسعار الأجهزة الكهربائية، ازدادت محركات البحث في الساعات الأخيرة عن أسعار أجهزة كهربائية وذلك بعد إعلان رئيس الغرف التجارية عن نزول كبير في الأجهزة الكهربائية، حيث شهدت الأجهزة الكهربائية ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة حتى وصلت الى معدلات كبيرة لم تصل إليها من قبل وبعد الإعلان عن خفض أسعارها بنسب تتراوح ما بين 20 و30% ازداد بحث المواطنين عن الأجهزة الكهربائية وثمنها وهذا ما سنتعرف عليه معا في السطور القادمة فتابعونا.

أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر

قامت العديد من شركات الأجهزة المنزلية والكهربائية بالإعلان عن تخفيض الأسعار للعديد من الأجهزة وقد شملت للغسالات والثلاجات وغيرها من الأجهزة الأساسية في كل منزل.

ووصلت نسبة التخفيضات في الأسعار ما بين 15% و20% حيث أن هناك بعض الشركات التي قامت بخفض الأسعار بنسبة 30%.

أسباب انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية

أعلن أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بأن هناك انخفاض وتراجع في ثمن الأجهزة الكهربائية وهذا يعود الى استقرار وتراجع سعر صرف الدولار.

حيث ان السبب الرئيسي في ارتفاع الأجهزة الكهربائية قبل ذلك هو ارتفاع الدولارات الى معدلات غير مسبوقة حيث تقوم الشركات بحساب التكلفة بناء على الدولار ومع نزول الدولار استقراره في البنوك المصرية قامت الشركات بحساب التكلفة بناء على سعره الحالي مما تسبب في نزول الأسعار.

أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم بالأسواق المصرية

لقد جئنا لكم بمجموعة من أسعار الأجهزة الكهربائية المتداولة اليوم بالأسواق المصرية وهي كالتالي:

اسعار التكييفات: ثمن التكييف 1.5 تتراوح من 19 إلى 25 ألف جنيه وذلك بالنسبة لتكييف البارد.

التكييف 2.25 تتراوح ثمنها من 30 إلى 35 ألف جنيه وذلك بالنسبة لتكييف البارد.

التكييف 3 تتراوح ثمنها من 40 إلى 45 ألف جنيه وذلك بالنسبة لتكييف البارد.

المراوح: تراجعت أسعار المراوح يتراوح سعرها بين 700 إلى 2500 جنيه.

البوتاجازات: في بعض الشركات تتراوح فيها اسعار البوتاجازات من 6000 جنيه الى 16 الف جنيه وهناك شركات اخرى يتراوح فيها سعر البوتاجاز من 17 الف جنيه وحتى 22 ألف جنيه.