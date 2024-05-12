ردد حالا.. دعاء قبل الامتحان النجاح والتوفيق 2024 – اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك

دعاء قبل الامتحان النجاح والتوفيقمع اقتراب موعد بداية الامتحانات يبحث الطلاب عن دعاء قبل الامتحان النجاح والتوفيق، حتى يستعين الطلاب والطالبات بالله عز وجل، لذلك تساعد العديد من المنصات دوماً على توفير أدعية قريبة من الله تعالى، والتي تتمثل في أدعية التي وصانا رسول الله بالاستعانة بها عند دخول الامتحان أو بدء المذاكرة.

دعاء قبل الامتحان النجاح والتوفيق

يعتبر الدعاء سلاحا قوياً في جميع صعوبات الحاجات، والتي يعد من الأسلحة التي يمكنك من خلالها التغلب على جميع الصعوبات والمستحيلات التي تظنها لا تحقق، لذلك يلجأ جميع الطلاب في الامتحانات إلى الله عز وجل ويرجون منهم أن يفتح لهم الأبواب المغلقة ويساعدهم علي النجاح والتوفيق، ومن ضمن هذه الأدعية ما يلي:

اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ إلا إليك ولا منجى إلا إليك.

اللهم أني أسألك أن تدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

يارب ألهمني علمًا أعرف به واجتنبي به نواهيك.

اللهم ارزقني بلاغة فهم النبيين والمرسلين والصديقين، وسرعة إلهام الملائكة المقرّبين، اللهم علمني أسرار حكمتك يا حي يا قيوم.

يا الله اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك.

اللهم إني أستودعك يا الله ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي.

دعاء نسيان ما حفظت

قد يتعرض الطلاب أثناء الامتحان بعض لحظات من التوتر التي تؤدي إلى نسيان المعلومات التي قام بحفظها طالب، لذا يلجأ الطلاب الي دعاء قبل الامتحان النجاح والتوفيق دعاء النسيان، حتى يستطيع مواجهة الصعوبات التي تساعدهم في استعاد ذاكرتهم وما حفظوا، ومن هذه الأدعية التي تساعد على استعادة ما حفظت كالآتي: