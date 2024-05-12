العيد فرحة.. رسميا تحديد موعد عيد الاضحي المبارك 2024 وفقا لمعهد البحوث القومي للحسابات الفلكية

أعلن مركز البحوث الفلكية موعد عيد الاضحي المبارك 2024 خلال الفترة الماضية، حيث يحرص المواطنون على معرفة عدد ايام العطلة احتفالاً بهذه المناسبة الدينية، وطبقاً لأجندة الإجازات الرسمية والمعلنة على منصة رئاسة الجمهورية فإن هذه العطلة سوف تكون أطول عطلة رسمية خلال هذا العام الجاري، والتي من المتوقع أن تصل إلى 9 أيام، وبالتأكيد أنها مدفوعة الأجر لجميع الموظفين.

موعد عيد الاضحي المبارك 2024

كشف معهد البحوث القومي للحسابات الفلكية موعد عيد الاضحى المبارك 2024 وحدد موعد وقفة عرفات منذ عدة أيام، حيث يحتفل الشعب المسلم في جميع بقاع الأرض بانتهاء تأدية الركن الأخير من أركان الإسلام، فلقد أشار المعهد بأن هلال غرة شهر ذو الحجة سيولد مباشرة عقب حدوث الاقتران في يوم الخميس 29 ذو القعدة 1445هـ والموافق 6 يونيو 2024، وذلك في تمام الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة، وبحسب ما ذكره فإن موعد وقفة عيد الأضحى 9 ذو الحجة ستوافق يوم السبت 15 يونيو 2024، ليصبح أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو 2024.

إجازات شهر يونيو 2024

يعتبر شهر يونيو من الأشهر المليئة بالعطل الرسمية، والذي من المفترض أن يقع فيه نحو 9 أيام متتالية عطلة رسمية مدفوعة الأجر، حيث يقوم المواطنون بقضاء أجمل الأوقات مع أسرهم وخلالها يقومون بالاستمتاع بلعب الأنشطة والرياضيات المفضلة عندهم، وفيما يلي جدول الإجازات وفق البيان المعلن: