“مش هتستخدمي اكستنشن تاني” وصفات طبيعية لتطويل الشعر بسرعة جنونية جربيها وشوفي النتيجة!

مما لاشك فيه أن الشعر هو تاج المرأة ويعبر عن جمالها وأنوثتها خاصة الشعر الطويل، ولذلك ترغب الكثير من الفتيات بامتلاك شعر طويل وناعم وتبحث عن الوصفات التي يمكن إعدادها في المنزل بأقل التكلفة وسوف نوافيكم بأهم الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر هتخليكي مش هتحتاجى تستخدمى اكستنشن تاني.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر بأسرع وقت ومن هذه الوصفات:

وصفة زيت دابر أملا

تعد الزيوت الطبيعية من أهم وأفضل الوصفات التي تجعل الشعر أكثر نعومة ولمعان وصحة ويُستخدم كما يلي:

المكونات المستخدمة

ملعقتين من زيت أملا الأصلي.

ملعقتين من زيت السمسم.

ملعقة زيت جوز هند.

ملعقة فازلين.

خطوات التحضير

نحضر وعاء ونضع به زيت أملا.

نضيف إليه زيت السمسم وزيت جوز الهند ونخلطهم جيدًا.

نقوم بإضافة الفازلين و نمزج المكونات مع بعضها.

نقوم بغسل الشعر جيدًا وتجفيفه.

يُقسم الشعر إلى نصفين ونقوم بتوزيع الخليط بشكل جيد بين خصل الشعر.

يترك الخليط من الليل حتى الصباح ثم يغسل بالشامبو جيدًا.

وصفة جوز الهند والعسل

العسل له أهمية كبيرة في تطويل الشعر وزيادة نعومته كما يساعد على التخلص من تقصف الشعر و يستخدم بالطريقة التالية:

المكونات المستخدمة

ربع ملعقة من العسل.

ربع كوب من زيت جوز الهند الأصلي.

خطوات التحضير

نقوم بمزج المكونات مع بعضها في وعاء صغير.

نقسم الشعر إلى عدة أجزاء

نقوم بتوزيع الخليط في جميع أجزاء الشعر من الجذور إلى الأطراف.

نقوم بتغطية الشعر وتركه لبضع ساعات ثم يغسل بالماء.

وصفة ماء الورد والأفوكادو

نقوم بخلط ملعقتين من ماء الورد مع ملعقتين من زيت الأفوكادو ونقوم بتدليك الشعر بالخليط جيدًا ثم نقوم بغسله بالماء البارد ومع تكرار الوصفة نلاحظ زيادة طول الشعر.