في أسرع وقت.. خطوات استخراج البطاقة الذهبية بالجزائر 2024 وأهم الشروط

قامت الحكومة الجزائرية بالتعاون مع هيئة البريد بإعلان خطوات الحصول على البطاقة الذهبية والشروط اللازمة لإستخراج هذه البطاقة وتستخدم هذه البطاقة فى دفع المصروفات الدراسية وأي مدفوعات تحتاجها الأسرة الجزائرية للتسهيل على المواطن الجزائرى فى أن يقوم بكل مدفوعاته إلكترونياً وفيما يلى كيفية التقديم على الشروط اللازمة للحصول علي البطاقة الذهبية تفصيلياً.

شروط الحصول على البطاقة الذهبية بالجزائر

للحصول علي الشروط الواجبة للحصول علي البطاقة الذهبية يرجي متابعة السطور التالية :

من شروط الحصول على البطاقة الذهبية أن لا يقل عمر المتقدم عن 18سنة.

أن يكون للمتقدم حساب فى هيئة البريد الجزائرى.

إمتلاك حساب فى البنك 10آلاف دينار جزائرى على الأقل.

أن يقوم المتقدم بدفع رسوم استخراج البطاقة إلكترونياً.

أن يسجل المتقدم الطلب فى موقع هيئة البريد الجزائرى.

طريقة التقديم للحصول على البطاقة إلكترونياً

الخطوات سهلة وميسرة ولا تتطلب سوى دقائق للتسجيل يرجي متابعة السطور القادمة وهى كالآتى:

يجب الدخول على الموقع الرسمى لهيئة البريد الجزائرية.

يجب أن نقوم بإنشاء حساب خاص وتسجيل البيانات المطلوبة في مكانها الصحيح.

ثم الضغط علي “الدخول”.

ثم نضغط على خدمات البطاقة الذهبية.

ثم يتم تحديد نوع البطاقة المطلوب استخراجها.

نملأ استمارة البطاقة بشكل دقيق ونرفع المستندات المطلوبة على الموقع.

نضغط إرسال الطلب.

ينتظر المتقدم عدة أيام حتى تتم الموافقة على الطلب وإعلامه بذلك.

سداد رسوم البطاقة إلكترونياً

تفعيل البطاقة باستخدام الرقم السرى الذى ترسله الهيئة

الأوراق المطلوبة للإستخراج البطاقة الذهبية من هيئة البريد

من الضروري تقديم أوراق رسمية لـ إستخراج البطاقة الذهبية حيث يجب تحضيرها مسبقا ومنها :