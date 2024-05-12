سجل واحصل على 1000000$.. كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2024 من جميع الدول العربية

يبحث العديد من الأشخاص عن كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2024، حيث تعد مسابقة الحلم من أفضل المسابقات التي أثبتت فعاليتها ومصداقيتها على مدار السنين من بداية إطلاقها، والتي تعتبر من أشهر المسابقات في الوطن العربي على جميع المستويات، كما حقق منها العديد من الأشخاص جوائز مالية قد تصل الى 100000 دولار واحيانا تصل الى مليون دولار وهي الجائزة الكبرى في المسابقة، لذا يسأل البعض عن كيفية الاشتراك في المسابقة.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن جميع المواطنين من الوطن العربي الإشتراك في مسابقة الحلم للعام الحالي 2024 طرق المتاحة التي وفرتها المسابقة، والتي تتماثل كالاتي:

يمكن الاشتراك في المسابقة من الرقم 444 056 إذا كنت من المقيمين في المملكة العربية السعودية أو الإتصال على رقم 888888 58 من شبكة سي تي اس أو رقم 131313.

إذا كنت من سكان دولة الإمارات قم بالاشتراك من خلال الاتصال على الرقم 4455 من شركة الاتصالات.

يمكن للسكان دولة الكويت الاتصال على رقم 1 4 1 4 حتى تقوم بالاشتراك في المسابقة.

إذا كنت من المقيمين في مصر قم بالاشتراك عن طريقة الإتصال على رقم 05459 أو رقم 8 5 4 5 9 من أي شبكة.

رابط التسجيل في مسابقة الحلم 2024

وفر المسؤولون عن مسابقة الحلم الرابط الإلكتروني الخاص بالمسابقة، حتى يتمكن الجميع في الوطن العربي الإشتراك في المسابقة من أي مكان حول العالم، بناء علي تساءل العديد عن كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم، وذلك من خلال الدخول على الرابط واتباع التعليمات والتفاصيل والشروط الخاصة في مسابقة الحلم، حتى تكون من الحاصلين على الجائزة المالية الكبرى تتحول حياتك إلى حياة أفضل في ضربة حظ، كما يمكنك الحصول على ذهب أو عقارات أو العديد من الجوائز الاخرى التي يمكنك من خلالها لإرتفاع شأنك.