مغامرات ميكي رجعت.. تردد قناة ميكي Mickey kids أقوى قنوات الأطفال على كافة الأقمار الصناعية 2024

تردد قناة ميكي Mickey kids ، تعتبر قناة ميكي واحدة من أهم قنوات الاطفال والتي لها شعبية وجماهيرية كبيرة بين جمهور الأطفال والكبار نظرا للمستوى المميز الذي تقدمه القناة لمتابعيها من افلام ديزني والأفلام الكرتونية المميزة والتي تهدف الى ترسيخ بعض القيم الأخلاقية والسلوكية لدى الاطفال واليوم سنتعرف على تردد قناة ميكي على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات حيث يتم تغيير التردد بصورة مستمرة من أجل الحفاظ على جودة الصورة.

تردد قناة ميكي Mickey kids على الأقمار الصناعية 2024

استطاعت قناة ميكي ان تأسر القلوب وان تجعل الأطفال يعشقونها بل إن الكبار يحبون البرامج والأفلام الكرتونية التي تقدمها القناة واستطاعت في وقت قصير أن يكون لها شعبية كبيرة في مصر والعالم العربي، حيث يأتي تردد قناة ميكي على الاقمار الصناعية كالتالي:

تردد قناة ميكي Mickey عبر Nile sat 2024

يتم بث قناة ميكي على القمر الصناعي نايل سات حيث يتم تغيير التردد باستمرار ليأتي تردد قناة ميكي على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد : (11526)

معامل تصحيح الخطأ : (7/8)

معدل الترميز : (27500)

الاستقطاب : (رأسي)

الجودة : (SD)

تردد قناة ميكي عربسات 2024

بينما يمكن ضبط قناه ميكي على القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

التردد : (11257)

معدل الترميز: (27500)

الاستقطاب: (أفقي)

معامل الخطأ: (¾)

مميزات قناة ميكي الجديدة

ان قناه ميكي من قنوات الأطفال المتميزة ومن أبرز مزايا القناة ما يلي: