رهيبة مجانية ومجربة 100% أفضل قائمة شفرات جاتا 5 GTA للموبايل والكمبيوتر – جرب الان الاسلحة والهداية الجديدة
إليك أفضل قائمة شفرات جاتا 5 GTA للكمبيوتر والبلايستيشن وكذلك الإكس بوكس، فلقد تعد سلسلة ألعاب GTA V من أعظم وأضخم الألعاب التي تم إصدارها على مدار الأعوام السابقة، وعند استخدام تلك الشفرات ستتمكن من الحصول على مركبات عديدة تساعدك في السيطرة على الأرض والجو وتحت الماء، إذ تبث الشفرات روح الإثارة والتشويق أثناء اللعب، هيا لتجرب كل ذلك واحصل على العديد من الامتيازات الإضافية التي تجعلك قادراً على تحقيق الفوز بكل سهولة.
قائمة شفرات جاتا 5 GTA
يبحث اللاعبون المحترفون عن قائمة شفرات جاتا GTA 5 من أجل تطوير وتحسين أدائهم، فمن خلالها يستمتع اللاعب بتجربة مليئة بالإثارة والحماس، فأن تكون خارقاً أو تحصل على المديد من الأسلحة الفتاكة ليس بأمر بعيد، فكل تلك الأشياء تزيد من تميز ومتعة اللعبة بشكل غير مبرر، كما يمكنك أن تحصل على أحدث سيارة عن طريق هذه الشفرات الآتية:
|الشفرة
|مدى التأثير
|PAINKILLER
|كن خارقاً لمدة 5 دقائق
|INCENDIARY
|تفجير الكثير من الرصاصات بضغطة واحدة
|FUGITIVE
|ترفع مستوى المطالبة بك من قِبل الشرطة
|CATCHME
|الرفع من السرعة أثناء الركض
|GOTGILLS
|السباحة بشكل أسرع والتسابق مع الأسماك إن كنت في البحر أو النهر
|SKYDIVE
|الحصول على مظلة من أجل القفز من أعلى قمم الجبال الشاهقة أو من داخل طائرة
|DEADEYE
|االتصويب على الهدف بشكل أفضل وإمكانية إبطاء الوقت للتصويب بثبات
|HOTHANDS
|ضرب الخصوم بضربة متفجرة
شفرات جاتا 5 للموبايل مجانية
لا تكن لاعباً عادياً وكن بطلاً خارقاً عند استخدام شفرات جاتا 5 الجديدة للموبايل، هيا لنجرب الآن:
- شفرة الحصول على طائرة هيلوكوبتر: 1-999-289-9633.
- شفرة الحصول على دراجة نارية: 1-999-633-7623.
- كود القفزات القوية: -999-467-86-4.
- شفرة الحصول على سيارات وشاحنات ضخمة: 1-999-872-7433.
- كود المشي بالسيارة على الماء: 1-999-766-9329.
- شفرة الحصول على ذخيرة متفجرة:1-999-444-439.