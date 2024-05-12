تكنولوجيا

رهيبة مجانية ومجربة 100% أفضل قائمة شفرات جاتا 5 GTA للموبايل والكمبيوتر – جرب الان الاسلحة والهداية الجديدة

صورة عبدالله عربي عبدالله عربيمنذ 9 ساعات
0

إليك أفضل قائمة شفرات جاتا 5 GTA للكمبيوتر والبلايستيشن وكذلك الإكس بوكس، فلقد تعد سلسلة ألعاب GTA V من أعظم وأضخم الألعاب التي تم إصدارها على مدار الأعوام السابقة، وعند استخدام تلك الشفرات ستتمكن من الحصول على مركبات عديدة تساعدك في السيطرة على الأرض والجو وتحت الماء، إذ تبث الشفرات روح الإثارة والتشويق أثناء اللعب، هيا لتجرب كل ذلك واحصل على العديد من الامتيازات الإضافية التي تجعلك قادراً على تحقيق الفوز بكل سهولة. 

قائمة شفرات جاتا 5 GTA

يبحث اللاعبون المحترفون عن قائمة شفرات جاتا GTA 5 من أجل تطوير وتحسين أدائهم، فمن خلالها يستمتع اللاعب بتجربة مليئة بالإثارة والحماس، فأن تكون خارقاً أو تحصل على المديد من الأسلحة الفتاكة ليس بأمر بعيد، فكل تلك الأشياء تزيد من تميز ومتعة اللعبة بشكل غير مبرر، كما يمكنك أن تحصل على أحدث سيارة عن طريق هذه الشفرات الآتية: 

 

الشفرةمدى التأثير
PAINKILLERكن خارقاً لمدة 5 دقائق
INCENDIARYتفجير الكثير من الرصاصات بضغطة واحدة
FUGITIVEترفع مستوى المطالبة بك من قِبل الشرطة
CATCHMEالرفع من السرعة أثناء الركض 
GOTGILLSالسباحة بشكل أسرع والتسابق مع الأسماك إن كنت في البحر أو النهر
SKYDIVEالحصول على مظلة من أجل القفز من أعلى قمم الجبال الشاهقة أو من داخل طائرة
DEADEYEاالتصويب على الهدف بشكل أفضل وإمكانية إبطاء الوقت للتصويب بثبات
HOTHANDSضرب الخصوم بضربة متفجرة

شفرات جاتا 5 للموبايل مجانية

لا تكن لاعباً عادياً وكن بطلاً خارقاً  عند استخدام شفرات جاتا 5 الجديدة للموبايل، هيا لنجرب الآن: 

  • شفرة الحصول على طائرة هيلوكوبتر: 1-999-289-9633.
  • شفرة الحصول على دراجة نارية: 1-999-633-7623.
  • كود القفزات القوية: -999-467-86-4.
  • شفرة الحصول على سيارات وشاحنات ضخمة: 1-999-872-7433.
  • كود المشي بالسيارة على الماء: 1-999-766-9329.
  • شفرة الحصول على ذخيرة متفجرة:1-999-444-439.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة عبدالله عربي عبدالله عربيمنذ 9 ساعات
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى