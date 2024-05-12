رهيبة مجانية ومجربة 100% أفضل قائمة شفرات جاتا 5 GTA للموبايل والكمبيوتر – جرب الان الاسلحة والهداية الجديدة

إليك أفضل قائمة شفرات جاتا 5 GTA للكمبيوتر والبلايستيشن وكذلك الإكس بوكس، فلقد تعد سلسلة ألعاب GTA V من أعظم وأضخم الألعاب التي تم إصدارها على مدار الأعوام السابقة، وعند استخدام تلك الشفرات ستتمكن من الحصول على مركبات عديدة تساعدك في السيطرة على الأرض والجو وتحت الماء، إذ تبث الشفرات روح الإثارة والتشويق أثناء اللعب، هيا لتجرب كل ذلك واحصل على العديد من الامتيازات الإضافية التي تجعلك قادراً على تحقيق الفوز بكل سهولة.

قائمة شفرات جاتا 5 GTA

يبحث اللاعبون المحترفون عن قائمة شفرات جاتا GTA 5 من أجل تطوير وتحسين أدائهم، فمن خلالها يستمتع اللاعب بتجربة مليئة بالإثارة والحماس، فأن تكون خارقاً أو تحصل على المديد من الأسلحة الفتاكة ليس بأمر بعيد، فكل تلك الأشياء تزيد من تميز ومتعة اللعبة بشكل غير مبرر، كما يمكنك أن تحصل على أحدث سيارة عن طريق هذه الشفرات الآتية:

الشفرة مدى التأثير PAINKILLER كن خارقاً لمدة 5 دقائق INCENDIARY تفجير الكثير من الرصاصات بضغطة واحدة FUGITIVE ترفع مستوى المطالبة بك من قِبل الشرطة CATCHME الرفع من السرعة أثناء الركض GOTGILLS السباحة بشكل أسرع والتسابق مع الأسماك إن كنت في البحر أو النهر SKYDIVE الحصول على مظلة من أجل القفز من أعلى قمم الجبال الشاهقة أو من داخل طائرة DEADEYE االتصويب على الهدف بشكل أفضل وإمكانية إبطاء الوقت للتصويب بثبات HOTHANDS ضرب الخصوم بضربة متفجرة

شفرات جاتا 5 للموبايل مجانية

لا تكن لاعباً عادياً وكن بطلاً خارقاً عند استخدام شفرات جاتا 5 الجديدة للموبايل، هيا لنجرب الآن: