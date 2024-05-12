الذهب في العراق.. مفاجأة في أسعار الذهب بدولة العراق جميع المحافظات اليوم الأحد 12 مايو 2024

استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 في العديد من المحافظات والبورصات المعنية ببيع وشراء المشغولات الذهبية، حيث إن ذلك جاء مع إغلاق السعر العالمي على ارتفاع كبير مع نهاية تعاملات أول أمس، وجاءت الأسعار وفقًا لأخر تحديث لها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليه جميع المواطنين في دولة العراق.

أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 12 مايو 2024

ووفقًا لأخر تحديث أسعار الذهب في العراق اليوم الأحد الموافق 12 مايو 2024، بعد عدة اضطرابات شهدتها أسعار الذهب المحلي والعالمي في الأيام القليلة المقبلة، وإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب عيار 24 بالعراق ليُسجل “99.044 دينار عراقي”.

في حين سجل سعر الذهب عيار 21 نحو “86.665 دينار”.

إضافة إلى وصول سعر الذهب عيار 18 لـ “74.284 دينار عراقي”.

بينما سجلت سعر الأوقية الذهبية نحو “3,080,258 دينار”.

ووصل سعر كيلو الذهب مع تعاملات اليوم نحو “99,043,663 دينار عراقي”.

سعر الذهب العالمي

وقامت البورصات العالمية بإغلاق أسواقها على ارتفاع جديد في أسعار الذهب، وذلك مع نهاية تعاملات أول أمس، وعقب تثبيت سعر الفائدة في البنك المركزي الأمريكي، إضافة إلى أن الإغلاق جاء على ارتفاع في المعاملات الفورية بنحو 1% ووصلت نحو 2369.49 دولارا الأونصة، بينما سجلت سعار الذهب ضمن العقود الأمريكية الأجلة نحو 1.5% بما بلغت 2375.00 دولارا للأوقية.