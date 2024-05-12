“أسماء المقبولين✅” اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 عموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية epedu.gov.iq

يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024، وهي من أكثر الأمور الرائجة في الشارع العراقي، حيث لا تخلو أسرة عراقية من متقدم على هذه الوظائف باعتبارها احد المهن الأساسية والتي يسعى اليها الكثيرين، وقد أعلنت وزارة التربية عن إمكانية الاطلاع على أسماء المقبولين بشكل الكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة، وسوف نوافيكم بأهم التفاصيل.

اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة يمكنكم الاطلاع على اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 لجميع المحافظات بكل سهولة، كل ما عليكم هو القيام بالتالي:

قم بزيارة الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية من هنا .

. من القائمة الرئيسية اضغط على ايقونة الخدمات المتاحة.

ومنها اضغط على زر نتائج التعيينات.

عليك ملء النموذج الموجود امامك وإدخال كافة البيانات المطلوبة فيه.

حدد المحافظة التي تنتمي لها.

وفي النهاية اضغط على أيقونة استعلام.

في خلال ثواني سوف يظهر لك ملف شامل لجميع أسماء المقبولين.

اهم الشروط اللازمة للتقديم في مسابقة تعيينات وزارة التربية

حددت وزارة التربية العراقية مجموعة من الشروط والضوابط التي يتم على أساسها قبول دفعة جديدة من العاملين في القطاع التعليمي، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:-