احصل على وحدة سكنية عبر برنامج سكنات عدل 3 بالجزائر بأقل الأسعار

يهتم المواطنون الجزائريون بإهتمام كبير استعدادات إطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن برنامج عدل 3، كان من المفترض أن يكون يوم 9 مايو لعام 2024 هو موعد فتح التسجيل، لكن تم تأجيل الموعد، وقد تم عقد اجتماع في التاسع من مايو، حيث عُقد لقاء جمع محمد بلعربي وزير السكن والعمران والمدنية مع المسؤولين عن مشروع عدل، وصرحت المناقشات عن قرب موعد بدء التسجيل في سكنات عدل 3 عبر المنصة، وينتظر القائمون على الأمر إصدار أي اشعارات جديدة، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا، حيث سنذكر طريقة التسجيل وأهم الشروط.

خطوات التقديم في سكنات 3

يمكن التسجيل في سكنات عدل 3، من خلال اتباع الخطوات التي سوف نذكرها فيما يلي:

أولاً، قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان الجزائرية عبر النقر على الرابط المرفق.

ومن ثم، قم بإنشاء حساب جديد.

سجل دخولك إلى الحساب.

ثم قم بالضغط على برنامج سكنات عدل 3.

بعد ذلك، املأ البيانات الشخصية المطلوبة منك.

أدخل بيانات الدخل الشهري للأسرة.

اختر المنطقة التي ترغب في الحصول على سكن بها.

قم بتحميل صورة شخصية واضحة.

ثم قم بالموافقة على الأحكام والمتطلبات الخاصة بالمشروع.

وبعدها، انقر فوق زر تأكيد.

يجب ادخال الحالة الاجتماعية المتقدم.

كذلك الافصاح الدخل الشهري للأسرة.

عدد افراد الأسرة.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في سكنات عدل نذكرها فيما يلي: