الحقي خزني للعيد.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم 12 مايو 2024 في جميع الاسواق والمحلات

استقرار وهدوء في أسعار الدواجن والبيض اليوم 12 من مايو 2024، وذلك بعد التراجع الملحوظ في سعر الدجاج الأمهات البيضة بالأمس بقيمة اثنين جنيه، حيث بلغ سعر كيلو الدواجن الأمهات البيضة ثلاثة وسبعين جنيه وللمستهلك في المحلات بسعر اثنين وثمانين جنيه للكيلو، ولقد تم تسجيل انخفاض في أسعار البيض في البورصة والأسواق كذلك.

أسعار الدواجن والبيض اليوم 12 مايو في الأسواق

تسجل أسعار الدواجن والبيض اليوم أسعار جديدة، وذلك يرجع إلى البورصة ولقد سجلت أسعارالدواجن اليوم في المزارع والأسواق كالتالي:

سجلت الدواجن البيضاء اليوم فى مصر سعر يتراوح بين سبعة وسبعين جنيه مصري إلى ثمانية وسبعين جنيه وذلك السعر للكيلو داخل المزارع.

كما سجلت الدواجن البيضاء اليوم سعر خمسة وثمانين جنيه مصري للكيلو في المحلات للمستهلك كما تصل إلى ثلاثة وتسعين جنيه حسب المنطقة.

وصل سعر الدواجن البلدى اليوم في المزارع مائة وخمسة جنيهات للكيلو.

سجلت الدواجن البلدي سعر يتراوح بين مائة وسبعة عشر جنيه للكيلو إلى ما يقارب مائة وخمسة وعشرين جنيهًا للكيلو في المحلات للمستهلك.

وصل سعر كيلو الفراخ الساسو الحمراء اليوم نحو ستة وتسعين جنيه في البورصة وعلى أرض المزرعة.

وكذلك وصل سعر كيلو الفراخ الساسو الحمراء في محلات المستهلك بسعر مائة وعشرة جنيه.

سعر أجزاء الفراخ اليوم 12 مايو في الأسواق

يفضل العديد من الأشخاص شراء أجزاء محددة في الدجاج لاستخدامها بشكل خاص، وتم تسجيل سعر أجراء الدجاج اليوم كما يلي:

يتراوح سعر بيع كيلو الأوراك اليوم من تسعين جنيه إلى مائة جنيه.

بلغ سعر بيع كيلو الصدور اليوم من مائة وعشرين جنيه مصري إلى مائة وخمسة وثلاثين جنيه.

سجل كيلو البانيه سعر بيع اليوم متغير من مائة وخمسة وتسعين جنيهًا للكيلو إلى مائتين وعشرة جنيه.

يتراوح سعر بيع كيلو الكبد والقوانص في الأسواق اليوم من ثمانين جنيهًا إلى مائة جنيه.

بلغ سعر بيع كيلو الأجنحة في المحلات سبعين جنيهًا ووصل إلى ثمانين جنيه في بعض المناطق.

يصل سعر كيلو الهياكل اليوم ثلاثين جنيهًا متراوحًا إلى أربعين جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم 12 مايو

يختلف سعر البيض حسب نوعه وحسب المنطقة وإذا كان شراء من البورصة أو من منافذ شراء المستهلكين وجاءت الأسعار البيض اليوم كالتالي: