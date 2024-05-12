“لأول مرة منذ 21 عام” عاصفة شمسية تضرب الارض.. وهذه هي الأضرار المحتمل حدوثها

تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أخبار تفيد وجود عاصفة شمسية تضرب الارض، وتم وصفها بأنها الأولى من نوعها منذ عام 2003، وظهر تأثير العاصفة الشمسية في سماء عدد كبير من دول العالم بظهور ضوء ساطع، ولكن على الصعيد الآخر أظهر بعض المختصون قلقهم من تأثيرها على أنظمة الاتصالات والشبكات الإلكترونية، واليكم اهم التفاصيل حول تلك العاصفة التي اثارت قلق الكثيرين.

عاصفة شمسية تضرب الارض

تلقينا اعلاناً غريب من نوعه من قبل الوكالة الأميركية المختصة في شؤون مراقبة الغلاف الجوي أفادت فيه أنه ضربت عاصفة شمسية كوكبنا الأرضي، وأوضحت أن تلك العاصفة الجيومغناطيسية تم قياسها لتكون من المستوى الخامس و بذلك فإنه تم وصف العاصفة بأنها شديدة، وأضافت أنه من المحتمل أن تتأثر بها أنظمة تحديد المواقع العالمي، وشبكات الطاقة وكذلك المركبات الفضائية عبر الأقمار الصناعية وغيرها من التقنيات الالكترونية، كما أشارت المصادر إلى أنه تأثير تلك العاصفة على الأرض سيكون تأثير مختمل في الاتصالات التي تعمل بترددات عالية ولكن جميع العلماء لا يتوقعون ذلك.

أسباب العاصفة الشمسية التي ضربت الارض

وفي سياق متصل كانت قد أشارت الوكالة الأمريكية أن تلك العاصفة نجمت عند وصول مجموعة من الانبعاثات الكتليه الإكليلية من الشمس إلى الأرض، مضيفة أن اثار العاصفة سوف تبدأ مباشرة بالوصول إلى الأرض، وبالأخص في مناطق من أمريكا وكندا، وهو ما يتسبب في انقطاع خدمة الاتصالات و “GPS”، وذلك حيث انه من المتوقع ان تقوم الشمس بإصدار توهجات قوية من الإشعاع، وهو ما يزيد من احتمالية انقطاع الاتصالات اللاسلكية وقد يستمر تأثير تلك العواصف المغناطيسية على الأرض و على منظومة الشبكات الكهربائية لفترة من الزمن بعد وصول العواصف لذروتها، ويتوقع الخبراء ان تستمر العاصفة خلال نهاية الأسبوع، وسوف نتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل والمستجدات حول هذا الموضوع لحظة بلحظة.