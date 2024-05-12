احصل على أكثر من 5000 شدة.. اسرع طريقة لشحن شدات ببجي 2024

يبحث العديد من محبي لعبة ببجي عه أفضل الطرق المميزة لإضافة رصيد إلى حساباتهم في العبة، تلك اللعبة التي صارت ظاهرة منتشرة في عالم الألعاب الإلكترونية حيث حازت على شهرة واسعة تخطت الثقافات واللغات العديدة، مع الزيادة المستمرة في عدد اللاعبين الذين يريدون تحسين تجربتهم داخل اللعبة، ومن خلال مقالنا هذا سنذكر شحن الشدات في بكل سهولة.

كيفية شحن شدات ببجي

يمكن شحن شدات ببجي بكل سهولة عند اتباع الخطوات التالية:

قم بتصفح موقع ميداسباي لشراء العملات الخاصة بلعبة ببجي موبايل.

ثانياً، ابدأ بتسجيل دخولك إلى الحساب من خلال ملء خانات اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم انتقل إلى صفحة شحن الشدات.

حدد كمية الشدات التي ترغب في شحنها وفقًا لما تحتاجه.

قم بالدفع بالطريقة التي تفضلها، إما باستخدام بطاقة الائتمان، أو من خلال حساب PayPal الخاص بك، أو عبر وسائل متعددة.

قُم بإدخال عنوان بريدك الإلكتروني واتبع الخطوات لربطه بحسابك الخاص على لعبة ببجي النسخة المحمولة.

اكتب رقم معرف المستخدم الخاص بك في لعبة ببجي.

أكمل عملية السداد من خلال اتباع التعليمات المقدمة عبر الشاشة وسجل بيانات بطاقتك البنكية (مثل الفيزا) أو معلومات حساب PayPal الذي تملكه.

وبذلك ستحصل على الكود الخاص بتفعيل الشدات.

انسخ الرمز وضعه في المكان المخصص لذلك ضمن منصة Midasbuy.

عند إدخال الكود بنجاح، سيتم إضافة العملات إلى حسابك تلقائياً في لعبة ببجي.

كيفية شحن شدات ببجي UC جوجل بلاي

يمكن شحن شدات ببجي UC جوجل بلاي، بكل سهولة من خلال اتباع ما يلي