طرق الاستعلام عن تأشيرة الحج 2024.. السياحة توفر على الجميع

أطلقت وزارة السياحة والآثار، بعض الطرق لكي يتم الاستعلام عن تأشيرة الحج، ومعرفة ما إذا كانت قانونية أغير قانوني، إضافة إلى أن من أبرز هذه الطرق التواصل مع الخط الساخن لوزارة السياحة على رقم “19554” لمعرفة نوع التأشيرة والتفاصيل الخاصة بها، وسهولة التواصل كذلك على الرقم المخصص لضبط الجهات والكيانات الغير شرعية المتمثل في “01550008630”، فضلاً عن إمكانية التواصل من خلال البريد الإلكتروني الخاصة بالإدارة المركزية لشركات السياحة وهو “[email protected]“.

التحذير من التعامل مع شركات السياحة المزيفة

وقامت وزارة السياحة، بفرض تحذير لجميع المواطنين، يُفيد بعدم الانسياق إلى أي جهات أو كيانات غير شرعية، تقوم بسرقة بيانات المواطنين والتهكم على حقوقهم المالية سواء كانوا مواطنين أو سائحين، مؤكدة أنه يجب التأكد من الكيان أو الشركة المتعامل معها ومعرفة ما إذا كانت مرخص أم لا، مضيفة أنه يتم الاعتماد كذلك على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية من قبل الوزارة، والتأكد من مصداقيتها والبرامج التي تقوم بتنظيمها.

تعليمات موسم الحج الجديدة

يذكر أن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، قامت ببدء تنفيذ كافة التعليمات والضوابط الخاصة بموسم الحج وذلك بداية من يوم 4 مايو 2024 حتى نهاية الموسم، ومن أبرز التعليمات التي تم نشرها مؤخرًا هو استثناء جميع من لديهم تصريح عمل بالمشاعر المقدسة من قبل الجهة المعنية في السعودية، في حالة إذا توفرت هوية مقيم صادرة من قبل العاصمة المقدسة، إضافة إلى السماح بدخول الوافدين الذين لديهم تصريح عمرة أو حج.