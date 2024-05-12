اعرف نتيجتك .. الان رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الاول2024 جميع المحافظات العراقية 

نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الأول في جميع المحافظات العراقية،حيث يعتبر الصف السادس الإعدادي مرحلة تعليمية مهمة جدًا في النظام التعليمي العراقي، لذلك يُولى اهتمامًا كبيرًا من قِبل الطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وتُعتبر هذه المرحلة بوابة للانتقال إلى مرحلة دراسية جديدة في حياتهم، وتعمل وزارة التربية والتعليم العراقية على إعداد هذه الامتحانات منذ عدة أيام، وتسعى لضمان سيرها بسلاسة مع توفير بيئة مناسبة للامتحانات، حتى يتمكن للطلاب والطالبات أداء امتحاناتهم بدون أي قلق أو توتر، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع معرفة جميع التفاصيل عن نتيجة السادس الإعدادي فى العراق.

نتيجة الصف السادس الإعدادي ترم أول بالعراق:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سيتم بدء امتحانات الصف السادس الإعدادي يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024، وستستمر حتى يوم الأحد التالي الموافق 19 مايو 2024. سيتم تخصيص أسبوع كامل لإجراء الامتحانات، ومن المتوقع أن تتبع عمليات التصحيح والمراجعة نفس الجدول الزمني. ستبدأ عمليات التصحيح والمراجعة مباشرة بعد انتهاء الامتحانات، بهدف تقييم وتسجيل الدرجات.

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