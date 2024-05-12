“السعودية تؤكد: هناك عقوبات على المخالفين” تعرف على الإجراءات والعقوبات المقررة لمخالفة تعليمات وأنظمة الحج هذا العام 1445

تم الإعلان في المملكة العربية السعودية عن فرض عقوبات على أي شخص يتم ضبطه داخل مدينة مكة المكرمة بدون تصريح حج ومخالفة تعليمات وأنظمة الحج، ستتم معاقبة المخالفين وفقًا لأنظمة وتعليمات الحج المقررة، كما سيتم فرض غرامة قدرها 10,000 ريال على المخالفين، سواء كانوا مواطنين سعوديين أو مقيمين أو زوار داخل الحدود الجغرافية للمملكة، وسيتم ترحيل المخالفين المقيمين إلى بلادهم ومنعهم من دخول المملكة، وفقًا للفترات المحددة بواسطة القانون.

عقوبة مخالفة تعليمات وأنظمة الحج

ستتم تطبيق عقوبة مخالفة تعليمات وأنظمة الحج في الفترة من 25 ذو القعدة 1445هـ (2 يونيو 2024م) إلى 14 ذو الحجة 1445هـ (20 يونيو 2024م). في حالة تكرار المخالفة، ستتم فرض غرامة مالية مضاعفة قدرها 10,000 ريال على المخالفين، كما أكدت وزارة الداخلية على أهمية الامتثال لأنظمة وتعليمات الحج لضمان أمن وراحة ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسكهم.

عقوبة مقررة أيضا على المشاركين في مخالفة تعليمات وأنظمة الحج

بالإضافة إلى ذلك، سيتم معاقبة أي شخص يتم القبض عليه أثناء نقل المخالفين ومخالفة تعليمات وأنظمة الحج بدون تصريح، قد تشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال، كما قد يتم أيضًا مصادرة وسيلة النقل البرية الخاصة بهم بقرار قضائي، وبعد انتهاء العقوبة، سيتم ترحيل السائق المخالف في حال كان وافدًا، وسيتم منعه من دخول المملكة لفترة محددة وفقًا للقانون.

خط ساخن للإبلاغ عن مخالفة تعليمات وأنظمة الحج

للإبلاغ عن أي مخالفة، يُرجى الاتصال بالسلطات على الرقم 911 في مناطق الشرقية والرياض ومكة المكرمة، وعلى الرقم 999 في باقي مناطق المملكة.

نفذت حكومة المملكة العربية السعودية إجراءات وعقوبات صارمة لفرض الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحج في مدينة مكة المكرمة. والهدف هو ضمان سلامة وأمن ورفاهية جميع الحجاج والحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة.

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