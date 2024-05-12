Here نتائج السادس الاعدادي دور أول 2024 بعموم المحافظات العراقية علمي وأدبي على موقع وزارة التربية

الآلاف من الطلبة والطالبات والأهالي أهم ما يشغلهم الآن هو كيفية الاطلاع على نتائج السادس الاعدادي دور أول 2024، وبالتحديد مع اقتراب بداية الامتحانات الخاصة بهم إلا انه كانت قد اكدت وزارة التربية بالعراق أنه سوف تبدأ لجان التصحيح في عملها بمجرد انتهاء الطلاب من تأدية اختبارهم في كل مادة في محاولة لإظهار النتائج في أسرع وقت ممكن لكي يطمئن قلوب الطلاب واولياء الأمور.

نتائج السادس الاعدادي دور أول 2024

من المقرر ان يتم رفع نتائج السادس الاعدادي دور أول 2024 للقسمين العلمي والأدبي عبر موقع وزارة التربية بمجرد الانتهاء من اعدادها وتجهيزها وذلك ما أكده المسؤولون، حيث تم بالفعل تجهيز الموقع استعداداً لاستقبال الدرجات، وكان ذلك من ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة بشكل دائم من أجل تسهيل الأمور على أبنائها الطلبة والطالبات حيث وفرت أكثر من رابط الكتروني حتى يتحمل ضغط الطلاب في هذه الفترة.

اختبارات السادس الاعدادي دور أول 2024

من المفترض أن يبدأ في مختلف حافظات دولة العراق امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الأول اليوم السبت الموافق 8 من شهر يونيو، ومن المقرر أن تنتهي فترة الامتحانات في يوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر يوليو، وسيتم العمل في الحال على إعلان النتيجة بمجرد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالتصحيح ورصد الدرجات.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي دور أول 2024

وفرت الوزارة كذلك معلومات عن الخطوات الصحيحة اللازمة للاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي دور أول 2024 علمي وأدبي، وهي كالتالي:-