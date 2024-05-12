جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني معظم المحافظات.. الصوان اتنصب

مع إقتراب موعد الشهادة الاعدادية وجدنا البحث يتكاثف جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم التاني، والتي ستنطلق بعد أيام قليلة من الآن في مصر، حيث تقوم الجهات المختصة بتجهيز اللجان التي سيتم عقد الاختبارات بها، وقد تم الإعلان عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية بشكل رسمي حتى يستعد الطلاب لخوض هذه المرحلة، وسنقوم بعرض جدول الإمتحانات الرسمي الشهادة الاعدادية خلال سطور هذا المقال.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة

حالة من القلق والتوتر تسيطر على طلاب الشهادة الاعدادية، وذلك لأن هذه المرحلة مرحلة انتقالية تنقلهم إلى مرحلة التعليم الثانوي أو التعليم الفني، وقد جاء جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة على النحو التالي:

يوم الخميس 16 مايو: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم السبت 18 مايو: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الأحد 19 مايو: امتحان مواد اللغة الأجنبية والكمبيوتر.

يوم الإثنين 20 مايو: امتحان مادة العلوم.

يوم الثلاثاء 21 مايو: امتحان مواد الجبر والتربية الفنية.

يوم الأربعاء 22 مايو: امتحان مادة الهندسة.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة دمياط

أعلنت محافظة دمياط عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الخاص بها، حتى يقوم الطلاب بالاستعداد الجيد لهذه الاختبارات، وجاء الجدول على النحو التالي:

السبت 18 مايو: مادة اللغة العربية.

الأحد 19 مايو: مادة اللغة الإنجليزية.

الاثنين 20 مايو: مادة الهندسة.

الثلاثاء 21 مايو: مادة الجبر والإحصاء.

الأربعاء 22 مايو: مادة العلوم.

الخميس 23 مايو: مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الإسكندرية

كما تم الإعلان من قبل محافظة الاسكندرية عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم التاني، على أن يكون بالشكل التالي:

18 مايو: اللغة العربية، التربية الدينية.

19 مايو: اللغة الأجنبية.

20 مايو: علوم.

21 مايو: جبر، تربية فنية.

22 مايو: هندسة، حاسب آلي.

23 مايو: الدراسات الاجتماعية، التربية. الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الدقهلية

وأيضاً نعرض لكم جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية الترم الثاني 2024، والذي جاء على النحو التالي: