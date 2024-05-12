النتيجة بانت؟.. لينك نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 جميع محافظات العراق “صلاح الدين، البصرة،..”

بدأت منذ قليل أول امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الأول، التي شملت العديد من الطلاب والطالبات في كافة المحافظات، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية هيئت جميع اللجان المعنية بعقد هذه الامتحانات على مستوى الدولة، بحيث لا يجد الطالب أو الطالبة أي مشكلة أو عقبة أثناء الامتحانات، وفي ذلك فإن البعض يتساءل عن طريقة استخراج النتائج عقب ظهورها مباشرة، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيف أحصل على نتائج السادس الإعدادي في العراق

وتتمثل بعض الإجراءات الخاصة باستخراج كشوف نتائج الصف السادس الإعدادي في العراق، وفقًا للخطوات التي نصت على النحو الأتي:-

أن تقوم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

بعدها يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.

بعد ذلك يتم تحديد المرحلة التي ترغب في الإستعلام عنها.

إدخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب وتحديد المحافظة المقيم بها.

الضغط على زر “بحث”.

لتقوم بعد ذلك بإستخراج جميع الكشوفات الخاصة بالنتيجة في النهاية.

نتائج سادس إعدادي دور أول

وتمر هذه النتائج بعدة مراحل مختلفة من أهمها عقد الإمتحانات التي تأخذ استعدادات كثيرة ومتعددة لكي لا يجد الطالب أي مشكلة أو عقبة أثناء تأديته إلى الإمتحانات، ثم تبدأ مباشرة مرحلة تصحيح أوراق الإمتحانات وهي تكون بإحكام ملائم من قبل وزارة التربية العراقية، على أن يتم رصد الدرجات الخاصة بكل طالب في هذه المرحلة الدراسية، بالإضافة إلى المرحلة الأخيرة وهي اعتماد النتيجة والقيام بعرضها.