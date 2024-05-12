“اعرف موادك امتى”.. جدول امتحانات أولى ثانوي 2024 الترم الثاني بجميع محافظات مصر

بضعة أيام قليلة تفصلنا عن بدء الاختبارات لجميع المراحل العمرية، حيث وصلنا للأيام الأخيرة من الفصل الدراسي الثاني، وأيام قليلة تفصلنا عن الإجازة، لذا يتم البحث من قبل الطلاب عن جدول امتحانات أولى ثانوي لمعرفة موعد البدء مع معرفة ترتيب المواد، لذا تم توضيح جميع التفاصيل التي تتعلق بجداول الامتحانات من قبل وزارة التربية والتعليم، ولهذا يمكنكم متابعة السطور القادمة لمعرفة جميع تفاصيل جدول الامتحانات.

موعد بدء امتحانات الصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن موعد بدء امتحانات المرحلة الثانوية الأولى للعام الحالي 2024، ستنطلق الامتحانات في الساعة الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق لـ 8 مايو 2024، وستستمر حتى الخميس الواقع في 23 مايو من نفس العام؛ بعد ذلك، سيحصل الطلاب على إجازة صيفية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

جدول امتحانات أولى ثانوي 2024 الترم الثاني

تم الكشف من قبل المديرية التعليمية داخل الجيزة عن الجدول الخاص بأداء الاختبارات للصف الأول الثانوي من الفصل الدراسي الثاني، وتم التوضيح أن موعد البدء سيكون من اليوم الثامن من شهر مايو حتى يوم 22 مايو، لذا جاء الجدول عبارة عن الآتي: