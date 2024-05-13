“شيكا الحرامية سرقت لولو يا أولااد“ استقبل تردد قناة وناسة بيبي Wanasah Baby نايل وعربسات للاستمتاع بأحلى أغاني الأطفال طول اليوم
تردد قناة وناسة بيبي
من أكثر الترددات التي يتساءل عنها عدد كبير من الآباء والأمهات هو تردد قناة وناسة بيبي وهي من القنوات الفضائية التي لها شعبية كبيرة في الوطن العربي وذلك لأنها تحرص على بث باقة مميزة من أغاني وأناشيد الأطفال على مدار اليوم، ومن أبرز ما يميز القناة أنه يمكنك استقبالها بشكل مجاني بواسطة الأقمار الصناعية المختلفة، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.
تردد قناة وناسة بيبي
إذا كنتي تبحثي عن قناة ترفيهية وتعليمية في نفس الوقت وتفيد طفلك ننصحك باستقبال قناة وناسة وذلك بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الجديد الآتي:
- التردد: 11430.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الترميز: 27500.
تردد قناة وناسة بيبي على القمر عرب سات
قامت إدارة قناة وناسة بتوفير أكثر من تردد يمكنك من خلاله تنزيل القناة على الرسيفر الخاص بك وذلك باستخدام التردد التالي:
- التردد: 11270.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل الترميز: 27500.
محتوى قناة وناسة
تقدم قناة وناسة مجموعة من الأغاني التي تجذب انتباه طفلك والتي يحبها الأطفال على مدار اليوم وبدون فاصل إعلاني ومن أبرز تلك الأغاني:
- أغنية لولو وماما.
- أغنية لولو ليكا أختي الغيورة.
- أغنية لولو والألوان.
- أغنية لولو الشطورة.
- أغنية وينك يالولو.
- أغنية لولو صارت شرطية.
- أغنية أنا لولو ساعدوني.
- أغنية لولو بس شوي.
كيفية استقبال قناة وناسة
- في البداية قم بالدخول على اعدادات الرسيفر.
- بعد ذلك من قائمة الإعدادات قم بالضغط على زر التركيب اليدوي.
- يرجى تحديد القمر الصناعي.
يتطلب منك إدخال تردد القناة والبيانات الأخرى المتعلقة بها.
- أخيرا بمجرد الضغط على زر حفظ وسوف يتم استقبال القناة.