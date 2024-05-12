“دخل الفرحة والسرور على أطفالك” تردد قناة وناسة الجديد 2024 لمشاهدة كل ما هو جديد في عالم الطفل

قناة وناسة هي من القنوات الفضائية التي تقدم العديد من البرامج الطفولية المميزة، فضلاً عن أن القناة أخذت شهرة كبيرة في عالم الطفل ما بين إذاعة الأفلام والمسلسلات الكرتونية المميزة، وحازت على الشهرة الكبيرة بين الأطفال، ويمكنك التعرف على التردد الجديد للقناة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال 2024

هناك بعض المعلومات الخاصة بإستقبال قناة وناسة الجديد أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي قناة وناسة يكون النايل سات.

التردد الجديد قناة وناسة فهو 11470.

استقطاب قناة وناسة أطفال الجديد يكون أفقي.

معامل الترميز لقناة وناسة أطفال الجديد فهو 27500.

نزل تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2024

ولكي تقوم بإستقبال قناة وناسة أطفال الجديد لمشاهدة برامج الأطفال والأغاني والمسلسلات، والأناشيد الدينية المميزة، وفقًا للبيانات التي جاءت وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي فهو العرب سات.

التردد فهو 11270.

معامل الترميز قناة وناسة أطفال فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل استقطاب قناة وناسة الجديد يكون أفقي.

ضبط قناة وناسة أطفال الجديد

وبعد التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة بمختلف الأقمار الصناعية، يُرجى القيام بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-