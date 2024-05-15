“وزارة العدل الموارد البشرية drh.justice.gov.ma“ استمارة التسجيل في مباراة توظيف المنتدبين القضائيين 2024 بالمغرب

قامت وزارة العدل الموارد البشرية بإطلاق مبادرة توظيف جديدة وسوف يتم اختيار مجموعة من الأشخاص المتقدمين ويتم تعيينهم في وظائف المحاكم القضائية ولكن يتم التقديم وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين والتي قامت بوضعها وزارة العدل بالمغرب وهذا ماسوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا الوثائق المطلوبة للتقديم.

وزارة العدل الموارد البشرية

لكل من يرغب في التقديم على مباراة توظيف المنتدبين القضائيين يجب عليهم اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى يجب على المتقدمين الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية الموارد البشرية. الخطوة الثانية قم بالضغط على زر تسجيل الدخول وقم بإدخال البيانات المطلوبة. الخطوة الثالثة من قائمة الخدمات الإلكترونية قم بالضغط على خيار مسابقة توظيف المنتدبين. الخطوة الرابعة سوف يظهر لك استمارة تقديم والتي يجب عليك ملؤها من خلال تدوين البيانات المطلوبة. الخطوة الخامسة سوف يتطلب منك مجموعة من الوثائق التي يجب عليك إرفاقها. أخيرا اضغط على زر تقديم الطلب وسوف يتم التواصل معك في حين القبول.

شروط التقديم في مباراة المنتدبين القضائيين

يجب توافر مجموعة من الشروط لدى المتقدمين على مباراة المنتدبين القضائيين والتي وضعتها الجهات المسؤولة وهي كالآتي:

يشترط أن يكون يكون الشخص المتقدم خريج العلوم القانونية أو الشريعة أو الاقتصاد والتدبير.

يجب أن يتراوح عمر الشخص المتقدم من 18 عام وحتى 45 عام.

سوف يتم قبول ذوي الهمم بنسبة 7٪، و 25٪ من المقاومين والاستقلال القدماء والمكفولين من قبل الدولة.

يجب أن يكون لدى المتقدم شهادة موثقة من المعهد الوطني للعمل.

المستندات المطلوبة للتقديم على مباراة المنتدبين القضائيين