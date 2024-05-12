تعديل جديد في سلم رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 ورابط الإستعلام عن الراتب

في إطار الدعم المستمر لجميع المواطنين داخل ولايات دولة الجزائر، ليتم صدور قرار بزيادة رواتب المتقاعدين من قبل الصندوق الوطني التقاعدي، حيث إن هذه الزيادة تهدف بشكل كببير لدعم المتقاعدين ماديًا، والعمل على تطبيقها لجميع المعاشات التقاعدية بشكل شهري، مما تُساهم في توفير حياة كريمة ودعم مالي ملائم، في ظل الظروف الاقتصادية الغير ملائمة، ويمكنك التعرف على سلم الرواتب الجديد للمتقاعدين، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

جدول رواتب المتقاعدين في الجزائر

وحدد الصندوق الوطني التقاعدي، سلم رواتب المتقاعدين الجديد بعد تطبيق الزيادة الأخيرة، وهو جاء على النحو التالي:-

في حالة إذا كان المتقاعد يحصل على راتب 20 ألف دينار فتكون الزيادة 1000 دينار جزائر.

بينما إذا كان أكثر من 20 ألف دينار جزائر تُصبح الزيادة حينها نحو 800 دينار.

إضافة إلى نسبة الزيادة 3% للرواتب التي تتراوح من 50 ألف إلى 80 ألف دينار جزائري.

بالإضافة إلى أن نسبة الزيادة 2% للرواتب التي تتجاوز الـ 80 ألف دينار.

كيفية استعلام رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

وعن خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة الجزائر، فيُرجى اتباع ما يلي:-