“نتيجتكـ هُـنا” نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عموم المحافظات العراقية عبر results.mlazemna.com

بدأت وزارة التربية العراقية في الاستعداد لتجهيز نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 باعتبارها أحد النتائج الهامة والأكثر بحثاً من قبل الطلاب وأولياء الأمور في الفترة الحالية، إذ يرغب الجميع في الاطمئنان على معدلاتهم وثمرة مجهودهم طوال العام الدراسي الذي بذلوا فيه اقصى جهدهم، وكانت قد اكدت الوزارة التعليمية انه سيتم رفع درجات الطلاب عبر موقع الوزارة او موقع نتائجنا بمجرد الانتهاء من تحضيرها، وسوف نطلعكم على كافة التفاصيل في السطور التالية.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

أيام قليلة تفصلنا على بداية امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول للعام الدراسي 2024 حيث كانت وزارة التربية العراقية قد نشرت جدول امتحانات الطلاب الدور الأول، والذي جاء على النحو التالي:-

يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 – امتحان التربية الإسلامية واللغة العربية.

يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 – امتحان اللغة الإنجليزية.

يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 – امتحان مادة الرياضيات.

يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 – امتحان مادة الاجتماعيات.

يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 – امتحان مادة الإنسان وصحته.

يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 – امتحان مادة الكيمياء.

يوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024 – امتحان مادة الفيزياء.

يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024 – امتحان اللغة الفرنسية.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

في اطار جهود وزارة التربية في العراق للتسهيل على الطلاب والأهالي، قامت بتدشين رابط الكتروني يمكنهم من خلاله الاطلاع على نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بكل سهولة وفي خطوات محددة، وهو ضمن التطورات الرقمية التي تشهدها العراق الآن، وأشارت الوزارة إلى أن النتائج ستكون متاحه بعد انتهاء الامتحانات بفترة قصيرة حيث ستنهي كافة إجراءات التصحيح والمراجعة بسرعة لطمأنه الطلاب وأولياء الأمور، ويمكن استخراج النتائج كالآتي:-