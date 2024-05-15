“هُنـــا سدد غرامة سيارتك ur.gov.iq“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 عموم العراق مديرية المرور العامة + قيمة الغرامة

قامت مديرية المرور العامة الغرامات بإنشاء موقع إلكتروني يمكن لجميع المواطنين من خلاله الاستعلام عن كافة المخالفات المقيدة على المركبة الخاصة بهم، كما يمكنكم أيضا تسديد تلك الغرامات على الفور وبشكل إلكتروني من منزلك وذلك يساعد المواطن في تسديد الغرامات في وقتها المحدد كما أنه يحميه من دفع الضرائب وسحب السيارة منه، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني

ننصحك بتسديد المخالفات المرورية الخاصة بك على الفور وذلك من خلال منصة أور حتى لا تتعرض لدفع غرامات تأخير أو سحب السيارة وذلك يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

في مبتدأ الأمر يجب عليك التوجه إلى الصفحة الرسمية لمنصة أور. في الخطوة التالية اضغط على زر تسجيل الدخول وقم بإدخال البيانات المطلوبة. بعد ذلك من قائمة الخدمات التي تقدمها المنصة يرجى النقر على زر الإستعلام عن الغرامات المرورية. سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات حول سيارتك والتي يجب عليك تدوينها بشكل صحيح. بمجرد النقر على زر استعلام سوف تظهر قائمة توضح جميع الغرامات المسجلة لديك. بعد ذلك اضغط على تسديد وقم باختيار طريقة التسديد المناسبة لك. بمجرد أن يتم عملية التسديد سوف يتم إلغاء الغرامة، قم بطباعة الإيصال والاحتفاظ به.

قيمة الغرامات المرورية في العراق

الجدير بالذكر أن قيمة الغرامات المرورية تختلف حسب نوعها حيث أنها تبدأ من ألف دينار وتصل حتى عشر آلاف دينار وذلك ما سوف نوضحه في السطور القادمة: