“شفرات GTA“ شفرة الحياة والأسلحة والذخيرة GTA San Andreas جاتا سان أندرياس || روكيتمان بورأب

سوف نقدم لكم في السطور القادمة خطوات تحميل لعبة GTA San Andreas وهي من الألعاب الإلكترونية التي تم إطلاقها منذ زمن طويل وهي تمتلك شعبية قوية، تدور قصة اللعبة حول ثلاث شخصيات يقوموا بالعديد من العمليات الإجرامية داخل ولاية سان أندرياس وهي مستوحاة من كاليفورنيا، وسوف نقدم لكم أيضا مجموعة من شفرات جاتا التي تساعدك في الحصول على معدات وإتمام المهام بنجاح.

GTA San Andreas

إذا كنت تبحث عن لعبة مليئة بالإثارة والمغامرة ننصحك بتحميل لعبة جاتا وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في مبتدأ الأمر قم بالدخول على متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الخاص بك. بعد ذلك في محرك البحث قم بكتابة اسم اللعبة واضغط على زر التحميل. انتظر حتى يتم تثبيت اللعبة ثم انقر على فتح اللعبة. قم باتباع التعليمات والموافقة على الشروط والأحكام الموضحة ثم قم بالبدء في اللعب والاستمتاع مع أصدقائك. إذا كنت تريد تحميل اللعبة على جهاز الحاسوب قم بالدخول على متجر روكستار من متصفح الويب وقم بتحميل اللعبة.

شفرات GTA San Andreas

سوف نقدم لكم في السطور القادمة قائمة من شفرات جاتا والتي سوف تساعدك في الحصول على ذخيرة ومعدات ولكن يجب إدخالها بشكل صحيح:

تمنحك صحة كاملة ودرع كامل HESOYAM.

توفر للاعب ذخيرة كاملة FULLCLIP.

تساعدك في الحصول على الكثير من الأسلحة GIVEWEAPONALL.

تمنح اللاعب صحة ودرع ودقة رمي كاملة POWERUP.

تساعدك في الوصول إلى أقصى مستوى المهارات NIRVANA.

تجعلك تطير باستخدام نفاثة ROCKETMAN.

تمنحك صحة دائمة BAGUVIX.

تساعدك في أن تكون المركبة الخاصة بك غير مرئية WHEELSONLYPLEASE.