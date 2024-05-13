“بزيادة 150% فوري مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تُعلن خبر سار عن“رواتب الموظفين“ عموم محافظات العراق mof.gov.iq

أطلقت وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين والتي من المقرر أن تشهد زيادة في هذا الشهر ولكن لم يتم تطبيقها حتى الوقت الحالي مما جعل عدد كبير من الموظفين يتساءلوا حول سبب تأخير تطبيق تلك الزيادة، ووفقا لما أوضحته اللجنة النيابية أنها قامت بإرسال قوائم الرواتب الجديدة بالفعل إلى مجلس الوزراء حتى يتم تطبيقها، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

وفقا لما أوضحته الجهات المعنية أنه سوف يتم تطبيق زيادة أجور الموظفين وفقا للخبرة العملية والدرجة الوظيفية وسوف تأتي الزيادة على النحو الآتي:

سوف يحصل موظفي الدرجة الدرجة الأولى على راتب قدره مليون ومائتي ألف دينار.

بينما العاملين في الدرجة الوظيفية الثانية سوف يحصلون على راتب قدره مليون و37 ألف دينار.

موظفي الدرجة الثالثة سوف يكون رواتبهم بعد الزيادة 830 ألف دينار.

سوف يحظى موظفي الدرجة الرابعة على راتب قدره 792 ألف دينار.

من المقرر أن يكون رواتب العاملين في الدرجة الخامسة بعد الزيادة هو 675 ألف دينار.

بينما العاملين في الدرجة السادسة سوف يتقاضوا راتب يصل حتى 1.003 مليون دينار.

موظفي الدرجة السابعة سوف يحصلون على راتب يصل حتى 942 ألف دينار.

العاملين في الدرجة الثامنة سوف يتقاضوا راتب قدره 780 ألف دينار.

خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب الموظفين

إلى جميع الموظفين الذين يرغبوا في الاستعلام عن رواتبهم بعد الزيادة يرجى اتباع التعليمات الآتية: