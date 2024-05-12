“هَسه حملها” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عموم المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالخطوات هي من أكثر الجمل انتشاراً وبحثاً عبر محركات البحث، إذ هناك ما يزيد عن 300 الف مواطن عراقي على مستوى كافة المحافظات يرغب في الاستفسار عن وجود اسمه بين المقبولين في تلك الوجبة التي توفرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق وخاصة في ظل الركود والتراجع الاقتصادي التي تشهده البلاد في الفترة الحالية، وهو ما جعل المواطنون في حاجة للدعم المادي والمعنوي ليقدروا على مواجهة الحياة، لذلك حرصت الحكومة على حصر الفئات الأكثر حاجه في المجتمع ليحصلوا على الدعم، ولمزيد من التفاصيل تابعونا في التالي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

كانت قد أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق أنه سيتم الاعلان رسمياً عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة خلال الساعات المقبلة وأكدت أنه يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن موقفهم من الصرف بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة أو عبر منصة مظلتي الالكترونية التي أتاحتها لتسهل على المواطنين وبالفعل بدأت المنصة في استقبال عدد كبير من المستفسرين، وتجدر بنا الإشارة إلى انه لم يتم قبول مستفيدين جدد إلا من تنطبق عليهم الشروط التي فرضتها الوزارة لتضمن أن يكون المنتفعين من هم اكثر حاجة في المجتمع، وأشارت الوزارة أن تأخير إعلان تلك الوجبة هو أنها تنظر في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين بالعراق وكذلك لعدم توافر الدعم المالي لتلك الوجبة، وفور الانتهاء وتوافر الدعم سيتم إعلان الكشوفات كاملة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

مازال هناك عدد هائل من المواطنين يرغبون في معرفة الرابط والخطوات الصحيحة للاطلاع على تفاصيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، ويمكننا توضيح ذلك في التالي:-