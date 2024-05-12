ببجي بإضافات جديدة.. تحديث  3.2 Pubg Mobile Update الجديد بمميزات غير تقليدية

لعبة ببجي من أبرز الألعاب الإلكترونية التي أخذت شهرة كببيرة في الفترة الأخيرة، حيث إن 3.2 Pubg Mobile Update تمتلك العديد من المميزات والإضافات الجديدة التي تمكن المستخدمين في الدخول إلى العديد من التحديات والمنافسات التي توفرها اللعبة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي مميزات وإضافات ببجي؟

من أبرز المميزات والإضافات الجديدية التي توفرها لعبة 3.2 Pubg Mobile Update ببجي الجديد، وفقًا لما يلي:-

التحديث الجديد يمتلك خريطة ارانفل باللعبة ومدينتين لكي تحصل على تجربة مميزة.

إضافة إلى توفير حقيب طيران باللعبة.

توفير مسدس مغناطيسي ضمن الإدوات الجديدة.

يمكن التحليق بعدد 2 طائرات الهيلكوبتر.

إمتلاك العديد من المميزات التي تنقلك إلى عالم الخيال.

بها جرافيك ورسومات على أعلى مستوى وبشكل واقعي.

تصحيح الأخطاء التي كانت ضمن ببجي القديم.

شراء العديد من السيارات الحديثة والأغلى التي تمكن المستخدم من الدخول إلى التحديات الجديدة.

خطوات تحديث 3.2 Pubg Mobile Update

وجاءت أبرز خطوات القيام بتحديث لعبة 3.2 Pubg Mobile Update أمام جميع المستخدمين، وفقًا لما يلي:-