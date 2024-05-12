وجبة مايو.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في جميع محافظات العراق 2024.. نزل الكشف وشوف اسمك

مازالت عمليات البحث تزداد بشكل كبير في الوقت الحالي، عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، التي تأخرت بشكل كبير عن باقي الوجبات السابقة، إلا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لاقت العديد من الهجمات الكُبرى والإستفسارات المتعددة من قبل المواطنين في دولة العراق، لكي يتم العمل على معرفة الموعد المحدد لصدور الوجبة الجديدة من الرعاية، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية القيام بإستخراج الكشوفات، حتى يتمكن الجميع من معرفة ما إذا تم قبولهم في الوجبة أم لا.

عرض اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

في الوقت الحالي تم عرض جميع الوجبات الخاصة بالرعاية الاجتماعية حتى الوجبة السادسة، لكن في الكثير من المواطنين في حالة انتظار كبيرة لصدور الوجبة السابعة، التي من المتوقع إعلانها في القريب العاجل، خاصة بعد نوهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بأنه تم الإنتهاء من مراجعة كافة البيانات والطلبات المقدمة، ولم يتبق سوى تدبير التمويل اللازم، للقيام بعرض الكشوفات في الدولة.

كيف أعرف قبولي الرعاية الاجتماعية

ويمكنك الإستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفقًا للخطوات التي نصت على النحو الأتي:-