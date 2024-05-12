العد التنازلي بدأ.. إصدار كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الدفعة السابعة حسب المحافظة عبر منصة مظلتي

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، القلق أصبح أكثر سيطرة على قلوب المواطنين في العراق لأن المخاوف تلاحق المتقدمين بأن الوزارة طالما تأخرت عن صرف مستحقات الدفعة السابعة حتى الآن لم تصدر أي نتائج، والبعض يعتقد أن الدفعة السابعة قد يتم إلغائها، وهذا مجرد توقعات ولكن لا أساس لها من الصحة،

مما تزداد مخاوف المواطنين أكثر عندما تقوم بعض الصفحات على فيس بوك والمنصات الأخرى بنشر بعض الأخبار عن إلغاء الدعم، لكن لم تصدر وزارة العمل والشؤون الإجتماعية أخبر مثل هذا، وعدم إعلان أي جديد عن الدعم لا يعني الاستبعاد أو الإلغاء لكن هناك ضغط كبير ومسؤولية فوق أكتاف الوزارة تسعى إليها، وتهتم أن تكون سبباً في تحسين ظروف معيشة المواطنين، وخلال الفقرات التالية من المقال نوضح لكم المزيد عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تصدر كشوفات الوجبة السابعة حالة اعتماد قرار الموازنة المالبية من مجلس الوزراء، وعلى الفور ترفع الكشوفات PDF ويمكنكم الحصول عليها إلكتروني بهذا الخطوات البسيطة

الدخول من خلال المتصفح عبر موقع منصة مظلتي. ثم تظهر عدة خدمات اختر منهم الرعاية الاجتماعية. حدد الدفعة السابعة 2024. سجل بياناتك في الخانات المخصصة بشكل صحيح. اختر محافظتك. ثم الضغط على كلمة بحث.

الشروط الأساسية للقبول في الدفعة السابعة

بعض الضوابط والشروط عندما تطلق عليها الوزارة في المستندات والبيانات المقدم للمواطن تحدد القبول أو الرفض وكلما كانت الشروط متطابق كلما زادت فرصة الاستفادة ولذلك نوضح لكم الضوابط المعلن عنها رسمياً من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية والتي تأتي على النحو التالي وهي: